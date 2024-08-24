「我沒做錯任何事」　球王辛納禁藥疑雲後首度現身發聲

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）因為在今年三月份進行類固醇檢測結果兩次呈現陽性反應，進而陷入禁藥疑雲，然而在下週美網開打辛納接受訪問時捍衛自己，直言「在大滿貫之前這並不理想，但是，在我看來，我知道我沒有做錯任何事」。

Jannik Sinner shakes up staff for a US Open reset after drug test scandal https://t.co/uDZr3eOYoW pic.twitter.com/tY5B5H4w73 [廣告]請繼續往下閱讀... August 24, 2024

作為美網男單頭號種子，他將在下週首輪比賽迎戰地主好手麥克唐納（Mackenzie McDonald），除了賽事壓力，辛納還須面對排山倒海般的輿論壓力，「我已經在腦子裡打了好幾個月的球了，我自己並沒有做錯任何事，我一直尊重這些規定，我也永遠會遵守這些反禁藥規則，非常了解我的人都知道我沒有做過」。

i can’t believe they asked jannik sinner how many slams kyrgios has won in his career



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一切始於三月份的印地安泉大師賽中，辛納當時被檢測出微量的氯替醇（一種可用於增強肌肉質量的類固醇），它是一種被禁用的合成代謝類固醇，除此之外還可用於眼科和皮膚科。八天後，辛納再次檢測仍呈陽性，但由於他挑戰成功，才可以續出賽，卻還是引起球界、球迷人士熱議。

前溫網亞軍基里歐斯（Nick Kyrgios）近期就在X上發文批評，並說道「太荒謬了，無論是意外還是有計劃的。你兩次檢測呈陽性，你應該被禁賽兩年，你的表現為此提高，按摩霜????是的很好（翻白眼表情符號）。