「我沒做錯任何事」　球王辛納禁藥疑雲後首度現身發聲

▲義大利球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)因為在今年三月份進行類固醇檢測結果兩次呈現陽性反應,進而陷入禁藥疑雲,然而在下週美網開打辛納接受訪問時捍衛自己,直言「在大滿貫之前這並不理想,但是,在我看來,我知道我沒有做錯任何事」。

作為美網男單頭號種子,他將在下週首輪比賽迎戰地主好手麥克唐納(Mackenzie McDonald),除了賽事壓力,辛納還須面對排山倒海般的輿論壓力,「我已經在腦子裡打了好幾個月的球了,我自己並沒有做錯任何事,我一直尊重這些規定,我也永遠會遵守這些反禁藥規則,非常了解我的人都知道我沒有做過」。

