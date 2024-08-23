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柔道男神好貼心！楊勇緯發文盼粉絲幫帕運學長加油

記者簡名杉／綜合報導

▲▼連珍羚、楊勇緯返國接機。（圖／記者黃克翔攝）

▲「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者黃克翔攝）

「柔道男神」楊勇緯於巴黎奧運以8強作收，雖然無緣頒獎台，仍讓全台灣民眾看到他的堅毅表現，奧運結束後，他將獲得台體大運動競技系的招聘，成為該系老師，同時他也沒有忘記持續推廣柔道，希望大家能為首次踏上巴黎帕運柔道舞台的學長張少豪加油！

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曾是帕拉柔道名將李凱琳陪練員的張少豪，雖然受到弱視困擾，但並沒有影響他對柔道的心，生涯目標挑戰世界最高殿堂的他，在今年7月收到通知，將以外卡的身份搭上巴黎帕運末班車，也將是他生涯首次踏上帕運舞台，可惜今年李凱琳並未獲得帕運參賽資格，兩人無緣攜手挺進巴黎。

楊勇緯發文指出，「巴黎奧運結束兩週，緊接著要登場的是帕運，同樣有很多選手需要大家的關注與支持，今年的帕運柔道項目雖然沒有凱琳學姐參加，但仍然有最後一刻取得外卡資格的少豪學長參賽 。」

他透露，「少豪學長是以前從國小國中高中都非常照顧我的學長，學長非常努力有責任心，以前不同階段在每次新生踏入新的環境，也都是學長帶領著我們，這次很高興能換我替他加油！」同時表示，「希望少豪學長能在巴黎帕運的舞台享受比賽，摔出屬於自己的柔道，也請大家一起替學長和其他中華隊加油！」

關鍵字： 楊勇緯張少豪帕運柔道

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