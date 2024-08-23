總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

▲總統賴清德授旗給代表團團長穆閩珠，為帕運英雄送行。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團將於今晚出發巴黎，在出發前由總統賴清德親自授旗給中華代表團團長穆閩珠會長，更同時宣布本屆賽會奪金獎金將加碼到600萬元，展現出政府照顧身障選手的決心。

本屆巴黎帕運台灣共有13位選手參與7個種類項目，包含4位桌球選手林姿妤、田曉雯、程銘志、陳柏諺，4位羽球選手方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳，1位射箭選手曾隆煇、1位跆拳道選手蕭翔文、1位田徑選手劉雅婷、1位健力選手林資惠以及1位柔道選手張少豪，其中最年輕的是尚未年滿18歲的桌球好手陳柏諺。

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賴清德總統今天出席授旗儀式，不僅鼓勵所有帕運英雄們，也提到政府特別為了這次帕運做了「5個第一次」，包含帕運專案計畫、後勤比照奧運、帕運選手進駐國訓，同時由運科中心輔助訓練。

而最重要的一點，賴清德強調，選手的獎勵制度從本屆帕運開始提升，金牌選手的獎金從400萬元提高到600萬元，且可以選擇按月領取3.1萬元，第二至六名也都分別加碼至210萬、150萬、90萬、50萬、30萬元，讓帕運選手們感受到政府的支持，且有更多保障。

