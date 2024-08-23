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健力傳奇林資惠6度叩關帕運！看郭婞淳奧運奪銅好激動

▲巴黎帕運健力好手林資惠、跆拳道好手蕭翔文。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎帕運健力好手林資惠。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

巴黎帕運即將揭幕，台灣健力傳奇林資惠將第六度出征帕運，本屆帕運與以往最大的差異，就是政府特別邀請帕運選手進駐國訓中心訓練，征戰賽場20多年第一次進國訓的她，直言在國訓跟「舉重女神」郭婞淳一起受訓，有種「大家都是一起的運動員」的感覺，她透露自己有看郭婞淳本屆奧運的比賽，除了心情激動之外，也很能體會郭婞淳想拚金牌的決心。

生涯第六屆的帕運，林資惠透露自己的心情跟以往比較不一樣，她坦言當然想繳出最佳成績，拿到好名次，但這次比賽的主要目標是希望能突破自己近兩年的最佳成績。

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去年亞帕運前雖然受到嚴重傷勢，但她仍拿下第五名佳績，林資惠透露現在的傷勢已經達到一個穩定的狀態，也都有在持續接受治療，她指出自己會受傷的原因是因為自己長期的練習方式導致身體代償，在跟新的防護員合作之後，有把代償改掉，也改變肌肉的運用，現在一切都在往好的方向走。

今年政府破天荒邀請帕運選手進駐國訓中心訓練，是史上首次，林資惠說，「我覺得在國訓跟一般國訓的選手一起訓練的氛圍很不一樣，受到很好的醫療照顧以及飲食上的控制，我的部分就是比較著重在增肌減脂，還有運動傷害的狀況，像我這次在國訓我就是有頻繁的接受治療，可以馬上獲得醫生的就是評估，可以幫我打一些玻尿酸啊或是葡萄糖，休息兩天之後我就可以馬上再投身到訓練裡面。」

她還透露，在國訓能跟郭婞淳、方莞靈等舉重好手一起訓練，讓她有種「大家都是一起的運動員」的感覺，林資惠透露自己大約在2008年左右就在活動中認識郭婞淳，透露郭婞淳都叫她「學姊」，她們平時遇到也都會互相加油打氣。

林資惠指出，雖然今年奧運方莞靈比賽時間在半夜，但她同樣在電視機前鎖定，看到方莞靈有好表現興奮的大叫，還被室友提醒，更笑說，「婞淳比賽的時候叫得更大聲，因為太開心了！還好是晚上9點多」林資惠還表示，她很能體會郭婞淳當時最後一舉就是要拚金牌的心情，「知道她的就是奮力一搏，想要拚一把的心情，這對身為運動員是很能感受的！」

關鍵字： 林資惠巴黎帕運健力

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