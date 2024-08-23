張祐嘉腹肌、小龍女比基尼登場！味全海灘派對浪漫開趴

▲味全龍女孩日海灘派對開趴 。（圖／球團提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍一年一度專為女性球迷打造的「龍粉知己」女孩日即將於8月30日至9月1日在天母球場盛大登場。今年活動特別以「海灘之約」為主題，邀請球迷與帥氣球星共度浪漫夏日派對。龍隊顏值擔當張祐嘉、呂詠臻、劉基鴻，化身陽光海灘男孩，與青春洋溢的小龍女一同拍攝宣傳照，邀請所有女孩們一起抓住夏天的尾巴，相約球場共度這場海灘派對的浪漫時光。

在宣傳照中，張祐嘉大方展現他的「冰塊盒」腹肌，為這場活動增添更多視覺亮點。他身穿丹寧布材質的全新「海灘風」主題球衣，敞開前襟，露出清晰的腹肌，與充滿熱帶風情的椰子樹、沙堡背景交相輝映，完美詮釋陽光男孩的形象。呂詠臻拿著沙灘排球，劉基鴻則手持救生圈，三人展現自信與活力，邀請球迷一起享受夏日氣息。而小龍女們則以紅色與藍色比基尼泳裝造型登場，與球員們相互呼應，營造出充滿青春活力的氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了迎接每位參加「海灘之約」的女孩們，活動期間味全龍球員將身著全新設計的丹寧風主題球衣，這也是龍隊首次運用丹寧布材質，結合復古剪裁，打造出既時尚又實穿的休閒服飾。同時，味全龍啦啦隊「小龍女」也將換上海灘風服裝，為球迷帶來最吸睛的應援體驗。

此外，全家「搖搖茶吧」也將共襄盛舉。從8月30日至9月1日，所有進場球迷均可獲得特製「搖搖茶吧飲品小卡」，小卡分為球員和小龍女兩大主題，各三種款式，持小卡即可至全家兌換「搖搖茶吧」的好喝奶茶乙杯，現場參加互動遊戲更有機會獲得清涼消暑飲品乙杯！

8月31日與9月1日的周末場，入場球迷還可獲得兼具主題氛圍與實用性的限量贈品「粉彩沙灘提袋」與「海灘太陽眼鏡」，搭配主題球衣一起穿戴，更可於賽後參與海灘球活動，盡享盛夏海灘派對氛圍（需自備海灘球，活動期間不開放傳接棒壘球）。現場也準備了多項女孩專屬互動體驗，包括氣球DIY、夢幻棉花糖杯、手作花束與串珠體驗等，並推出僅限「龍粉特務」女性成員報名的特殊活動，詳情將於官方社群公佈。

為延續魏應充先生的公益理念，味全龍也將於8月31日與天母商圈及爆肝護士聯合舉辦捐血公益活動。當日10時30分至下午5時30分，於天母球場售票亭前參與捐血的球迷，將有機會獲得味全龍、德克士、味全食品及天母商圈店家提供的豐富贈禮。