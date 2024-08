水手震撼換帥！帶兵9年教頭下台　傳奇捕手威爾森接任領軍

▲水手換教頭,賽瓦斯(Scott Servais)被開除 。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

隨著西雅圖水手驚人的崩盤,球隊決定更換教頭,宣布由前水手捕手威爾森(Dan Wilson)接替總教練賽瓦斯(Scott Servais)的位置,打擊教練德哈特(Jarret DeHart)也遭解雇。

「我們相信球隊現在需要一個新的聲音來引領大家前進。」水手隊棒球營運總裁迪波托(Jerry Dipoto)在聲明中表示,「丹了解我們的球隊,且過去11年來,他在各個層級上與球員緊密合作,成為我們團隊中的重要成員。他在球隊內外都備受尊敬,我們有信心他能在接下來的6週賽季裡,帶領球隊邁向成功。」

迪波托另外感謝賽瓦斯的貢獻,「我想藉此機會感謝史考特在過去九年中為球隊所做的努力。他將熱情投入到水手隊。我代表整個水手感謝他為這支球隊所付出的心血。」

水手隊原本在美聯西區領先10場,如今卻落後5場,這樣的逆轉讓他們進入季後賽的前景岌岌可危。賽瓦斯帶隊一直處在尷尬局面中,包括投手群雖然表現穩定,但因進攻乏力,無法轉化為勝利,導致球隊在多項進攻指標中墊底。

President of Baseball Operations Jerry Dipoto announced today that Dan Wilson has been named as the team’s new field manager.



