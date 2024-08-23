水手震撼換帥！帶兵9年教頭下台　傳奇捕手威爾森接任領軍

▲水手換教頭，賽瓦斯（Scott Servais）被開除 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著西雅圖水手驚人的崩盤，球隊決定更換教頭，宣布由前水手捕手威爾森（Dan Wilson）接替總教練賽瓦斯（Scott Servais）的位置，打擊教練德哈特（Jarret DeHart）也遭解雇。

「我們相信球隊現在需要一個新的聲音來引領大家前進。」水手隊棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）在聲明中表示，「丹了解我們的球隊，且過去11年來，他在各個層級上與球員緊密合作，成為我們團隊中的重要成員。他在球隊內外都備受尊敬，我們有信心他能在接下來的6週賽季裡，帶領球隊邁向成功。」

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迪波托另外感謝賽瓦斯的貢獻，「我想藉此機會感謝史考特在過去九年中為球隊所做的努力。他將熱情投入到水手隊。我代表整個水手感謝他為這支球隊所付出的心血。」

水手隊原本在美聯西區領先10場，如今卻落後5場，這樣的逆轉讓他們進入季後賽的前景岌岌可危。賽瓦斯帶隊一直處在尷尬局面中，包括投手群雖然表現穩定，但因進攻乏力，無法轉化為勝利，導致球隊在多項進攻指標中墊底。

President of Baseball Operations Jerry Dipoto announced today that Dan Wilson has been named as the team’s new field manager.



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現年59歲的賽瓦斯自2016年上任以來，執教9個賽季，累積戰績680勝642敗，勝率0.514。他帶領水手隊唯一一次季後賽之旅是在2022年，當時球隊在外卡系列賽擊敗藍鳥隊，隨後被太空人隊橫掃出局，止步美聯分區系列賽。

儘管季後賽結局令人苦澀，但水手隊當時結束長達21年的季後賽荒，這曾是北美職業運動中最長的紀錄。然而，水手隊2023年再次無緣季後賽，2024年賽季的開局雖然有望，如今可能再度面臨錯失季後賽的風險。

▲水手新任教頭威爾森（Dan Wilson） 。圖／達志影像／美聯社）

接替賽瓦斯的威爾森，代表著水手輝煌時期的連結。威爾森曾在1994年至2005年間效力於水手隊，並且多次擔任傳奇投手強森（Randy Johnson）的搭檔。

現年55歲的威爾森雖然從未擔任大聯盟教練團成員或指導任何層級的球隊，但他一直是球隊的熟悉面孔。他曾在春訓期間擔任特別任務協調員，並與現任捕手羅里（Cal Raleigh）建立了深厚的關係。此外，他還擔任過水手隊的ROOT Sports轉播員，並於2012年入選水手隊名人堂。