瑞法拉單場2打點、吉田正尚本季首盜　紅襪4比1擊敗太空人

Did you know that Ceddanne Rafaela leads qualified AL rookies in hits and RBI? pic.twitter.com/HpKqBjDEf1 — Red Sox (@RedSox) August 21, 2024

▲紅襪瑞法拉(Ceddanne Rafaela)單場2打點貢獻。(圖/路透)

實習記者李立祥/綜合報導

紅襪與太空人進行3連戰最終戰,太空人派出傷癒歸隊的賽揚名投韋蘭德(Justin Verlander)掛帥先發,繳出5局失2分,但打線不連貫,加上紅襪瑞法拉(Ceddanne Rafaela)單場2打點,最終紅襪以4比1擊敗太空人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首局卡薩斯(Triston Casas)適時安打幫紅襪先馳得點,下個半局太空人布萊格曼(Alex Bregman)敲出陽春砲,本季第20轟,也幫助球隊將比分追平至1比1。

Leadoff laser for Alex Bregman



His 20th home run of the season ???? pic.twitter.com/R2HpwvOhyX — MLB (@MLB) August 21, 2024

2局上紅襪馬上展開攻勢,該局首位打者吉田正尚敲出一壘安打,雖然下一棒的康納王(Connor Wong)打出滾地球造成野手選擇,但埋伏第9棒的瑞法拉敲出帶有打點二壘安打,幫紅襪將比分改寫為2比1。

紅襪之後受限於韋蘭德壓制,直到7局上吉田正尚面對紅襪牛棚投手史考特(Tayler Scott)敲安上壘,並完成本季首盜攻佔二壘,又靠著瑞法拉適時一擊,紅襪領先2分。9局上漢密爾頓(David Hamilton)敲出陽春砲,終場紅襪以3分之差獲勝。

David Hamilton visits the 2nd deck in right field to extend the @RedSox lead. ???? pic.twitter.com/ZWD3TcORxE — MLB (@MLB) August 21, 2024

▲吉田正尚本季首盜。(圖/路透)

紅襪先發克里斯威爾(Cooper Criswell)4.2局失1分送4K,紅襪之後啟用6位牛棚投手將比賽鎖住勝利,克里斯威爾也表示,「我們相信球隊裡的每個人,也相信我們可以達到目標,就是進入季後賽,並拿下世界大賽冠軍。」

太空人先發韋蘭德6月因「頸部不適」進傷兵名單,本場為歸隊後首場先發,主投5局失2分,送出6次三振。賽後他認為「感覺不錯」,並表示,「我狀態很好,隨著比賽的進行,投球的位置也越來越準,整體動作感覺也很好,所以我對此感到滿意。」

根據大聯盟官網報導,紅襪完成與金鶯、太空人的7場客場之旅,並取得4勝3敗的成績,目前67勝59敗的紅襪,與美聯外卡71勝56敗的雙城和皇家僅剩3.5場勝差,美聯外卡席位爭奪戰相當激烈。

「我們有一次很棒的客場之旅。」總教練柯拉(Alex Cora)說道,「這是一趟愉快的飛行,對太空人的系列賽中,我們只有1場比賽表現不佳,就是帕克斯頓(James Paxton)受傷那場,我們有一支好球隊,我們知道我們能行,很棒的一點是他們不會因此自滿,而是謙虛且渴望勝利。」

▲太空人賽揚名投韋蘭德(Justin Verlander)。(圖/路透)