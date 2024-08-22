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瑞法拉單場2打點、吉田正尚本季首盜　紅襪4比1擊敗太空人

▲紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）單場2打點貢獻。（圖／路透）

▲紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）單場2打點貢獻。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

紅襪與太空人進行3連戰最終戰，太空人派出傷癒歸隊的賽揚名投韋蘭德（Justin Verlander）掛帥先發，繳出5局失2分，但打線不連貫，加上紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）單場2打點，最終紅襪以4比1擊敗太空人。

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首局卡薩斯（Triston Casas）適時安打幫紅襪先馳得點，下個半局太空人布萊格曼（Alex Bregman）敲出陽春砲，本季第20轟，也幫助球隊將比分追平至1比1。

2局上紅襪馬上展開攻勢，該局首位打者吉田正尚敲出一壘安打，雖然下一棒的康納王（Connor Wong）打出滾地球造成野手選擇，但埋伏第9棒的瑞法拉敲出帶有打點二壘安打，幫紅襪將比分改寫為2比1。

紅襪之後受限於韋蘭德壓制，直到7局上吉田正尚面對紅襪牛棚投手史考特（Tayler Scott）敲安上壘，並完成本季首盜攻佔二壘，又靠著瑞法拉適時一擊，紅襪領先2分。9局上漢密爾頓（David Hamilton）敲出陽春砲，終場紅襪以3分之差獲勝。

▲吉田正尚本季首盜。（圖／路透）

▲吉田正尚本季首盜。（圖／路透）

紅襪先發克里斯威爾（Cooper Criswell）4.2局失1分送4K，紅襪之後啟用6位牛棚投手將比賽鎖住勝利，克里斯威爾也表示，「我們相信球隊裡的每個人，也相信我們可以達到目標，就是進入季後賽，並拿下世界大賽冠軍。」

太空人先發韋蘭德6月因「頸部不適」進傷兵名單，本場為歸隊後首場先發，主投5局失2分，送出6次三振。賽後他認為「感覺不錯」，並表示，「我狀態很好，隨著比賽的進行，投球的位置也越來越準，整體動作感覺也很好，所以我對此感到滿意。」

根據大聯盟官網報導，紅襪完成與金鶯、太空人的7場客場之旅，並取得4勝3敗的成績，目前67勝59敗的紅襪，與美聯外卡71勝56敗的雙城和皇家僅剩3.5場勝差，美聯外卡席位爭奪戰相當激烈。

「我們有一次很棒的客場之旅。」總教練柯拉（Alex Cora）說道，「這是一趟愉快的飛行，對太空人的系列賽中，我們只有1場比賽表現不佳，就是帕克斯頓（James Paxton）受傷那場，我們有一支好球隊，我們知道我們能行，很棒的一點是他們不會因此自滿，而是謙虛且渴望勝利。」

▲太空人賽揚名投韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）

▲太空人賽揚名投韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）

關鍵字： MLB棒球紅襪吉田正尚瑞法拉

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