紅人怪物克魯茲「20轟60盜」百年來第5人　游擊手第一人

▲克魯茲(De La Cruz)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

辛辛那提紅人今天(22日)在客場交手多倫多藍鳥,紅人游擊手克魯茲(Elly De La Cruz)稍早完成單季第60次盜壘成功,成為自1900年以來第5位單季擊出至少20支全壘打和60次盜壘的大聯盟球員,同時是游擊手第一人。

Elly De La Cruz is the fifth player in MLB history to enter the 20/60 Club. pic.twitter.com/T2yGNOGm4o