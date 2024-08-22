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紅人怪物克魯茲「20轟60盜」百年來第5人　游擊手第一人

▲克魯茲（De La Cruz）。（圖／路透）

▲克魯茲（De La Cruz）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提紅人今天（22日）在客場交手多倫多藍鳥，紅人游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）稍早完成單季第60次盜壘成功，成為自1900年以來第5位單季擊出至少20支全壘打和60次盜壘的大聯盟球員，同時是游擊手第一人。

克魯茲5局上擊出安打上到二壘，並透過撲壘的方式盜上三壘，達成單季60次盜壘成功，隨後再靠著史蒂芬生（Tyler Stephenson）的野選回到本壘得分，幫助球隊追平比數。

大聯盟上一位完成單季「20轟、60盜」的球員是去年國聯MVP、勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr），他以41轟外加73盜的紀錄成為史上第4人。

克魯茲本賽季已經敲出21轟、跑出60次盜壘成功，加入2023年阿庫尼亞、1986年戴維斯（Eric Davis）、韓德森（Rickey Henderson）在1985、1986年賽季及1990賽季3次完成，以及1990年摩根（Joe Morgan）的行列，成為第5位「20轟60盜」的大聯盟球員。

由於前4人都非游擊手，克魯茲成為更是史上第一位達成「20轟60盜」的游擊手。

關鍵字： MLB辛辛那提紅人克魯茲

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