▲沃托(Joey Votto)。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉國吏/綜合報導

曾入選6屆全明星,奪下1屆國聯MVP的紅人傳奇一壘手沃托(Joey Votto)宣布將正式退休,17年大聯盟生涯畫下句點。

現年40歲的沃托,在2022年被紅人選進、2007年登上大聯盟,17年來從沒轉過隊。

沃托在2010-2013、2017、2017六度入選明星賽,2010年奪下國聯MVP,是紅人隊傳奇一壘手。不過今天沃托在社群軟體上宣布退休,影片中表示「就這樣了,我正式從棒球界退休。」

Wow.



Joey Votto just announced on his IG he’s officially retired from baseball.



The future HOFer is done. Cape hung up. #Reds pic.twitter.com/Nvmkt5KCzH