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李洋搭車繞場粉絲歡呼！「超大黃金球拍」為統一獅開球

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEN獅與金門酒廠合作長達近15年之久，今日舉辦金門酒廠棒球主題日，邀請甫於巴黎奧運奪下羽球男子雙打金牌，達成連霸的金門之子李洋擔任開球嘉賓，許多同對羽球有興趣或想一睹李洋風采的球迷共襄盛舉。

▲▼李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

▲▼李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

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▲▼李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

賽前活動，李洋乘坐現代汽車繞場拋送個人親筆簽名球，球迷紛紛大喊「李洋加油」，李洋也展現親和力，主動和球迷揮手打招呼。不只球迷熱情，統一獅布雷克與古林睿煬更是在球場鑽石席前逗趣玩起羽球，表達對李洋來到台南球場的熱烈歡迎，李洋也有趣地借用布雷克的羽毛球拍發送簽名球給鑽石席觀眾。

本場開球嘉賓除了李洋外，更有金門酒廠董事長吳昆璋及營業副總經理黃海山，以表對統一獅及李洋長期支持。本次開球活動特別準備超大號黃金球拍，以羽球拍揮擊棒球，李洋說：「我覺得很有趣，雖然可能沒辦法很準確將球送到本壘板前，但我覺得讓羽球結合棒球，這樣趣味的開球方式很棒。」

▲▼李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

▲李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

金門酒廠董事長吳昆璋藉此機會贈送16年紀念酒，李洋說：「這支酒對我而言非常有意義，是我們首次拿下冠軍，那年是我打球第16年，羽毛球上也有16根羽毛，所以它對我來講真的有很重要的意義，我自己也有蒐集很多支。」李洋也將親筆簽名的紀念酒，抽出現場球迷可以收藏本款由李洋親筆簽名紀念球。

李洋表示：「近期也有關注王齊麟賽事，也祝福他能收獲好成績，一同為臺灣羽球付出心力，更喊話希望王齊麟能再度回到他身旁一起開球」。今日場外設有金門酒廠活動攤位，現場球迷憑票根即可參加九宮格投擲活動，只要投中指定號碼，即可獲得精美禮物，吸引球迷大排長龍。

統一獅總經理蘇泰安表示：「感謝金門酒廠對於統一獅長期的支持，陪伴統一獅走過近15年的歲月，也非常恭喜李洋在巴黎奧運再度摘下金牌，達成連霸，祝福他未來致力於羽壇一切順利。」

▲▼李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

▲▼李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

▲▼李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 李洋羽球統一獅金門酒廠棒球影音

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