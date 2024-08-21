最酷的約會之夜！　西西帕斯情侶檔贏得美網混雙表演賽冠軍

▲西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（21日）清晨，在美網亞瑟·艾許球場盛大舉行首屆由IHG酒店和度假村贊助的「混合狂熱」賽事，最終由「網壇情侶檔」巴多薩（Paula Badosa）與「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）組合，成功險勝全美組合阿尼希莫娃（Amanda Anisimova）與佛里茲（Taylor Fritz），贏得首屆冠軍。

這輪比賽不同於以往緊張刺激，多半在談笑風生間比拚實力，觀眾也對此樂此不疲的發出陣陣歡呼來觀賞比賽，巴多薩和西西帕斯組合在四強中擊敗了高芙（Coco Gauff）和謝爾頓（Ben Shelton），而阿尼希莫娃、佛里茲組合則擊敗了大坂直美和基里歐斯（Nick Kyrgios）組合晉級決賽，最終被稱為「Tsitsidosa」的強力組合在決賽中險勝全美組合，贏得了首屆「混合狂熱」賽事的冠軍。

Tsitsidosa takes the title!



They win the first US Open Mixed Madness presented by @IHGhotels! pic.twitter.com/TGAYyLF2n5 — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2024

西西帕斯賽後表示這次活動是「最酷的約會之夜之一」，並說道「非常感激我們能夠在這次活動中打出好球，能夠與這個特別的人分享這一切」，他也表示會將賽事獎金25萬美元捐出，大氣行為也讓球迷激賞。

此外，部分門票收入將捐贈給USTA基金會，該基金會是美國網球協會的全國慈善機構。USTA基金會將在2024年慶祝成立30週年，通過其全國青少年網球與學習（NJTL）網絡，為全國偏鄉地區的青少年提供網球和教育機會。