最酷的約會之夜！　西西帕斯情侶檔贏得美網混雙表演賽冠軍

▲西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(21日)清晨,在美網亞瑟·艾許球場盛大舉行首屆由IHG酒店和度假村贊助的「混合狂熱」賽事,最終由「網壇情侶檔」巴多薩(Paula Badosa)與「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)組合,成功險勝全美組合阿尼希莫娃(Amanda Anisimova)與佛里茲(Taylor Fritz),贏得首屆冠軍。

These two pic.twitter.com/swXHAIfMXM

這輪比賽不同於以往緊張刺激,多半在談笑風生間比拚實力,觀眾也對此樂此不疲的發出陣陣歡呼來觀賞比賽,巴多薩和西西帕斯組合在四強中擊敗了高芙(Coco Gauff)和謝爾頓(Ben Shelton),而阿尼希莫娃、佛里茲組合則擊敗了大坂直美和基里歐斯(Nick Kyrgios)組合晉級決賽,最終被稱為「Tsitsidosa」的強力組合在決賽中險勝全美組合,贏得了首屆「混合狂熱」賽事的冠軍。

Tsitsidosa takes the title!



They win the first US Open Mixed Madness presented by @IHGhotels! pic.twitter.com/TGAYyLF2n5