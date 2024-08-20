連2屆奧運被「麟洋配」打敗　中國劉雨辰巴黎求婚完宣布退休

▲中國羽球男雙好手劉雨辰在巴黎奧運期間向混雙金牌女友黃雅瓊求婚。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

29歲的中國羽球男雙好手劉雨辰昨(19日)晚宣布退休，他與前搭檔李俊慧曾是世界第1的組合，不過上屆東京奧運金牌戰敗給麟洋配，本屆他改搭歐烜屹，又在關鍵的小組賽不敵麟洋配而遭淘汰，他表示巴黎奧運落幕，他的夢也真正結束，「我的身體已經完全超負荷了。」

劉雨辰與李俊慧2017年4月首次登上男雙世界第1，不過兩人在2021年舉辦的東京奧運金牌戰輸給我國「黃金男雙」李洋、王齊麟而銀恨。在東奧過後，劉雨辰改搭配歐烜屹，兩人一起拿了7座冠軍，去年5月曾登上世界第2。

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劉雨辰、歐烜屹在巴黎奧運最後一場關鍵的小組賽，鏖戰65分鐘以1比2遭麟洋配逆轉吞敗，也宣告無緣8強，奪牌夢碎。

劉雨辰連2屆奧運都栽在李洋、王齊麟手中後，他昨晚在微博上宣布退休，「雖然不願意，但是這一天終於到來，2012年進入國家隊開始至今，羽毛球伴隨著我的青春歲月，那位一路上總是不被看好的小孩，一直想通過每一場勝利來證明自己：我可以！」

▲中國羽球男雙好手劉雨辰。（圖／路透）

劉雨辰坦言，東奧銀恨後原想和前搭檔李俊慧一起退休，但他嚥不下這口氣，「我覺得自己還可以站到這個賽場上繼續戰鬥，3年的時間說長不長，說短不短，通過頑強拚搏的精神也算留下了一些讓人忘不掉的成功瞬間，我覺得自己也是非常知足了。」

不過在巴黎奧運落幕後，劉雨辰意識到自己的夢也結束了，「我的身體已經完全超負荷了，我已經不想為了比賽能表現好去吃止痛藥了，不想為了第二天能夠保持訓練去吃消炎藥入睡了，我不想因為我已經拚命努力了，但是在賽場上的表現還是強差人意了！」

值得一提的是，劉雨辰在巴黎奧運期間向贏得羽球混雙金牌的女友黃雅瓊求婚成功，浪漫畫面羨煞旁人，如今他正式告別賽場，準備邁向人生下一個篇章。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運奪金。（圖／路透）