老將瓦爾迪建功　萊斯特城回歸英超首戰1比1逼平熱刺

▲瓦爾迪(Jamie Vardy)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

本賽季從英冠升至英超的萊斯特城在今天(20日)凌晨的主場開幕戰中憑藉著老將前鋒瓦爾迪(Jamie Vardy)的進球,以1比1戰平歷屆強權托特納姆熱刺,雙方積分各拿1分。

Pedro Porro scores our first goal of the new @premierleague campaign pic.twitter.com/dFjiwzIQ59