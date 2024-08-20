老將瓦爾迪建功　萊斯特城回歸英超首戰1比1逼平熱刺

▲瓦爾迪（Jamie Vardy）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

本賽季從英冠升至英超的萊斯特城在今天（20日）凌晨的主場開幕戰中憑藉著老將前鋒瓦爾迪（Jamie Vardy）的進球，以1比1戰平歷屆強權托特納姆熱刺，雙方積分各拿1分。

Pedro Porro scores our first goal of the new @premierleague campaign pic.twitter.com/dFjiwzIQ59 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 19, 2024

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客隊熱刺在上半場佔據主導地位，第29分鐘，中場大將麥迪遜（James Maddison）傳中，波洛（Pedro Porro）在禁區成功頂球破網得分，幫助熱刺首開紀錄，半場領先1比0。

中場休息後，熱刺在幾波進攻中接連錯失進球良機。第57分鐘萊斯特城老將前鋒瓦爾迪接到隊友伊薩哈庫（Abdul Fatawu Issahaku）的傳球，頭槌破網幫助球隊將比分扳平至1比1。

在比賽最後關鍵時刻熱刺理查利森（Richarlison）錯失贏得比賽的射門機會，終場熱刺不得不在一場他們本該全取三分的比賽中只得一分，黯然結束。「這對我們來說是令人失望的夜晚，」熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）賽後受訪時說道，「上半場我們表現出色，控制了比賽，但在球門前浪費了很多機會，下半場也是一樣」。

「我們開局不錯，萊斯特城進球後，主場人群沸騰了，我們失去了冷靜，這也是我們去年遇到的問題，我們需要繼續努力，在球門前更加無情，有時我們做出了糟糕的決定」。