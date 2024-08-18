「我沒有生氣喔！」葉總接受李宗賢跑壘判決：我講得比較生動

記者王真魚／台北報導

味全龍總教練葉君璋對17日李宗賢的跑壘判決有質疑，但18日賽前受訪再次強調，既然判決都已經判了，球團選擇接受，他笑稱，「我沒有生氣，我只是現在很生動地形容，判了就判了。」

當時比賽進行到3局上，龍隊1比0領先，悍將李宗賢在2人出局後上場打擊，敲出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄為一支內野安打，隨後靠龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，劉俊豪追加安打，助悍將追平比分。

此役因雨形成保留比賽。葉總賽後無奈地說，「他（裁判）說沒有影響到守備，搞得我好煩，我怎麼知道，他就這樣講。裁判怎麼判我們都接受，只是說，他們要說服的不是我們，而是他們自己。每次在判的時候，都有不同解釋方式。」

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今天賽前受訪再度被問及此事，葉總直言，已經接受判決結果，但希望每次狀況都應該是一樣的解釋，「如果每次解釋都是一樣，我們不會有疑問。」

「我相信兩邊教練都應該覺得是出局，結果不是這個就奇怪了，我們的疑問是在這裡，他就是跑在線內啊，滿奇妙的。」葉總笑著回答，「我沒有生氣喔，我只是講得比較生動一點，不太理解這樣找教練開會的意義在哪，因為規則一直改變，我們只是被告知的一方，感覺有點浪費大家時間。」

根據總教練會議決議修訂規則補述3.06(C) ，擊球跑壘員跑於 3 呎線外，致使野手所傳之球無法 順利接球時(例如：傳球接近跑壘員身體，而造成接 球之野手閃躲或失誤時，則判定為妨礙守備，但如是所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備) 。

對於昨日的判決，聯盟賽務部立場不變，認為所判的判決沒有問題，李宗賢的跑壘沒有影響到對方守備視線，「對方投手自己先傳了一個彈跳，當時球已經先通過跑壘員了，跑壘路徑並沒有重疊，也沒有打到跑者。」

對於裁判的判決，富邦悍將總教練陳金鋒說，「就是裁判認定那樣，我們沒有什麼意見。」

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍提供）