全場僅用99球　費城人桑切斯9局完投率隊5比1力克國民

▲桑切斯(Cristopher Sanchez)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

費城費城人今天(18日)在主場續戰國民,費城人先發桑切斯(Cristopher Sanchez)本場比賽一夫當關,繳出9局只失1分的完投勝,率領球隊最終以5比1擊敗國民。

Cristopher Sanchez throws his second complete game of the season! @Cherry_Pins pic.twitter.com/k9sLWk5Ege

4上國民右外野手寇爾(Alex Call)敲出陽春砲幫助球隊先馳得點取得1比0領先,但下個半局費城人馬上還以顏色,卡斯提拉諾(Nick Castellanos)的二壘安打將比分扳平至1比1。

緊接著比賽來到6局下半,費城人單局暢打9人次,合計敲出6支安打灌進4分,比分一瞬間拉開至5比1,而有了隊友火力支援後桑切斯也越投越穩,在後面3個半局僅再被國民打線擊出1支安打,終場費城人就以5比1收下勝利,桑切斯也獲得賽季第9勝(8敗)。

Cristopher Sánchez finishes off his 2nd complete game of the season!



He needed just 99 pitches for this one. pic.twitter.com/80Ivnds6Yz