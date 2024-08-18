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全場僅用99球　費城人桑切斯9局完投率隊5比1力克國民

▲桑切斯（Cristopher Sanchez）。（圖／路透）

▲桑切斯（Cristopher Sanchez）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人今天（18日）在主場續戰國民，費城人先發桑切斯（Cristopher Sanchez）本場比賽一夫當關，繳出9局只失1分的完投勝，率領球隊最終以5比1擊敗國民。

4上國民右外野手寇爾（Alex Call）敲出陽春砲幫助球隊先馳得點取得1比0領先，但下個半局費城人馬上還以顏色，卡斯提拉諾（Nick Castellanos）的二壘安打將比分扳平至1比1。

緊接著比賽來到6局下半，費城人單局暢打9人次，合計敲出6支安打灌進4分，比分一瞬間拉開至5比1，而有了隊友火力支援後桑切斯也越投越穩，在後面3個半局僅再被國民打線擊出1支安打，終場費城人就以5比1收下勝利，桑切斯也獲得賽季第9勝（8敗）。

「感謝投手教練賽前告訴我說手臂稍微放低一點會更好，讓我們努力讓比賽漸入佳境，多虧了這一點，我們才有了今天的成果」，桑切斯賽後謙虛的說道。

而桑切斯僅用了99球就完成了比賽，整場比賽耗時2小時6分鐘為費城人主場本季最快的一場比賽，當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也補充道憑藉著桑切斯的投球方式，造就了快速而成功的夜晚。

「我們打完了三局，但感覺時間就只過了五分鐘」，瑞爾穆托說道，「這確實發生的很快，桑切斯不斷攻擊好球帶，他讓他們很早就開始進攻，他能夠在比賽中以如此少的投球次數投出如此深入的球，這令人印象深刻」。

關鍵字： MLB費城人國民

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