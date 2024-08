桑塔納超前犧牲打加奧柏6局好投　雙城3比2擊退遊騎兵

▲奧柏(Bailey Ober)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

明尼蘇達雙城今天(16日)在客場挑戰衛冕冠軍德州遊騎兵,雙城憑藉著先發投手奧柏(Bailey Ober)先發6局只失2分、連續第10場投出優質先發外加桑塔納(Carlos Santana)9局上半的超前高飛犧牲打,最終就以3比2險勝遊騎兵,拿下4連戰的首場勝利。

1局下遊騎兵靠著賈西亞(Adolis García)的適時安打以及榮格(Josh Jung)的高飛犧牲打取得2比0領先。下個半局雙城馬上還以顏色,卡斯楚(Willi Castro)轟出本季第10轟幫助球隊取得首分,緊接著上場的法默(Kyle Farmer)敲出深遠飛球並且遊騎兵左外野手塔維拉斯(Leody Taveras)發生失誤,法默趁機連跑4個壘包跑回追平分,雙方戰至2比2。

You don't see that everyday pic.twitter.com/8no6csKlNh

2局後雙方打線都受到對方壓制,比賽來到9局上半,雙城成功突破遊騎兵終結者葉茲(Kirby Yates),1出局後葉茲連續保送兩名打者,隨後又投出暴投讓跑者攻佔二、三壘,下棒打者桑塔納擊出右外野方向的高飛犧牲打將比分超前至3比2。9下雙城派出守護神杜蘭(Jhoan Duran)關門,他順利投出3上3下幫助球隊收下勝利。

The Twins take the lead in the 9th on a sac fly from Carlos Santana! pic.twitter.com/JkoKqD1BZH