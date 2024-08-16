桑塔納超前犧牲打加奧柏6局好投　雙城3比2擊退遊騎兵

▲奧柏（Bailey Ober）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

明尼蘇達雙城今天（16日）在客場挑戰衛冕冠軍德州遊騎兵，雙城憑藉著先發投手奧柏（Bailey Ober）先發6局只失2分、連續第10場投出優質先發外加桑塔納（Carlos Santana）9局上半的超前高飛犧牲打，最終就以3比2險勝遊騎兵，拿下4連戰的首場勝利。

1局下遊騎兵靠著賈西亞（Adolis García）的適時安打以及榮格（Josh Jung）的高飛犧牲打取得2比0領先。下個半局雙城馬上還以顏色，卡斯楚（Willi Castro）轟出本季第10轟幫助球隊取得首分，緊接著上場的法默（Kyle Farmer）敲出深遠飛球並且遊騎兵左外野手塔維拉斯（Leody Taveras）發生失誤，法默趁機連跑4個壘包跑回追平分，雙方戰至2比2。

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2局後雙方打線都受到對方壓制，比賽來到9局上半，雙城成功突破遊騎兵終結者葉茲（Kirby Yates），1出局後葉茲連續保送兩名打者，隨後又投出暴投讓跑者攻佔二、三壘，下棒打者桑塔納擊出右外野方向的高飛犧牲打將比分超前至3比2。9下雙城派出守護神杜蘭（Jhoan Duran）關門，他順利投出3上3下幫助球隊收下勝利。

The Twins take the lead in the 9th on a sac fly from Carlos Santana! pic.twitter.com/JkoKqD1BZH — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 16, 2024

「.他真的知道自己需要做什麼，」雙城主帥巴爾戴利（Rocco Baldelli）談到桑塔納時說道。「遊騎兵他們把球投高了，然後桑塔納把球打到遠處，幹得好，這就是專業」。