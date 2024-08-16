先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

▲大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

最近幾個賽季，大聯盟迎來許多規則改變與時俱進，例如增大壘包、投球計時器以及限制防守佈陣等，這些成效非常顯著，導致比賽時間大幅縮短，而今天（16日）又有美媒爆料，指出聯盟內部正在研擬新規定，未來先發投手需強制投滿6局才可以換人，旨在提高球場上的表現。

The league is kicking around this idea. It sounds radical but is it? “You would start to think about a repertoire that would get you through the lineup three times” Story here: Could six-inning minimum starting pitcher rule come to MLB? - via @ESPN App https://t.co/29cSljSMut [廣告]請繼續往下閱讀... August 15, 2024

根據《ESPN》報導，大聯盟正在商討對先發投手的新規則，未來每隊先發投手可能會強制投滿6局才可換人。這個規定主要目的是「恢復先發投手的地位」，並減少投手受傷的發生率，也可以讓球迷看球賽大部分的時間都可以看該場的先發在場上投球。

不過這項規定也有例外，如果先發投手受傷、用球數滿百、前6局就失掉4分，就可以提前換投。新規定上路的話，大聯盟就必須提前告知球隊，要先在小聯盟實施，讓農場新秀可以提前適應大聯盟的工作量。

The Twins handed Seth Lugo a season high in earned runs in a thumping of the Royals Tuesday night. https://t.co/vJjWg6OEnx — KCTV5 News (@KCTV5) August 14, 2024

最短局數規則的主要目標是立即恢復先發投手的威望，球迷們可以在收看比賽時知道他大部分時間都在投手丘上。「無論如何我都會這麼做，」堪薩斯皇家先發盧戈（Seth Lugo）談到這項新規則時笑著說道，「我們都想至少投六局」。