王牌韋伯7.1局無失分　巨人6比0擊敗勇士避免遭橫掃

▲韋伯 (Logan Webb)。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人今天（16日）在主場續戰亞特蘭大勇士，巨人靠著王牌韋伯（Logan Webb）先發7.1局無失分外加中外野手麥克雷（Grant McCray）打出職業生涯首支安打和全壘打的好表現下，以6比0擊敗勇士，避免遭到對方橫掃。

Today's takeaways are live over on @braves_today:



Max Fried rallied after a rough start

Logan Webb was GREAT, yet again

3-1 against THIS rotation?

Heading to LA/Anaheim for three morehttps://t.co/hOmShkxcaP [廣告]請繼續往下閱讀... August 15, 2024

韋伯今天用球數104球，主投7局只被勇士敲出4支零星安打，飆出7次三振1次保送。賽後韋伯取得個人先發四連勝，本賽季第14次完成至少7局的投球任務，居大聯盟投手之冠。

打線方面巨人擊出10支安打，2局下半麥克雷率先敲安幫助球隊先馳得點取得領先，6局下麥克雷與施密特（Casey Schmitt）各貢獻一發陽春砲，巨人擴大領先優勢，7局查普曼（Matt Chapman）的二壘安打幫助巨人再添一分，將比分擴大至6比0，終場巨人就以六分差在主場終止連敗，避免遭到勇士橫掃。

Grant McCray's first MLB home run pic.twitter.com/Qs8mhSBwBX — SFGiants (@SFGiants) August 15, 2024

「作為先發投手，只要你的球隊取得領先，你的工作就是保持領先，」韋伯賽後說道，「今天，球員們表現出色，防守出色。這無疑是成功的秘訣」。

「這對我們來說確實是一場必勝之戰，」巨人主帥梅爾文（Bob Melvin）說道，同時他也盛讚韋伯的表現，「在這些類型的比賽中，他就是你想要看到出現在投手丘上的人，而韋柏就像廣告上說的那樣來了」。