王牌韋伯7.1局無失分　巨人6比0擊敗勇士避免遭橫掃

▲韋伯 (Logan Webb)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

舊金山巨人今天(16日)在主場續戰亞特蘭大勇士,巨人靠著王牌韋伯(Logan Webb)先發7.1局無失分外加中外野手麥克雷(Grant McCray)打出職業生涯首支安打和全壘打的好表現下,以6比0擊敗勇士,避免遭到對方橫掃。

