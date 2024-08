柯瑞奧運關鍵時刻「神數據」曝　美名嘴：他比詹皇更該拿MVP

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運最後2戰合計轟了60分,包辦17顆三分彈,是美國男籃完成金牌5連霸的大功臣,據《WarriorsMuse》的統計,本屆奧運最後3分鐘剩2波球權時,柯瑞共得到19分,美國隊其他成員僅4分,《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)認為柯瑞比詹姆斯(LeBron James)更該獲頒MVP。

▲柯瑞本屆奧運關鍵時刻上演神級表現 。(圖/達志影像/美聯社)

柯瑞首次登上五環殿堂,前4戰意外低迷,場均僅7.5分,三分則是20投5中,不過他在4強賽與金牌戰恢復了「咖哩大神」的本色,兩戰合計轟了60分,猛砍17顆三分球,包括金牌戰最後3分鐘連飆4顆殺死比賽的三分彈,最終他6戰繳出全隊最高的場均14.8分,三分命中率高達47.8%,另有3.2籃板、2.5助攻。

《ESPN》名嘴史密斯直言,如果沒有柯瑞準決賽狂轟36分的表現拯救全隊,美國隊將無緣金牌戰,他們該役一度落後給塞爾維亞17分。進入金牌戰,柯瑞又砍進8顆三分拿下24分,其中4記外線集中在比賽最後3分鐘,「你能說什麼呢?他的表現很出色。你看到詹姆斯、看到杜蘭特(Kevin Durant)的讓步,因為當他像那樣火燙,你知道該把球給誰。」

