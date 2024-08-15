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柯瑞奧運關鍵時刻「神數據」曝　美名嘴：他比詹皇更該拿MVP

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運最後2戰合計轟了60分，包辦17顆三分彈，是美國男籃完成金牌5連霸的大功臣，據《WarriorsMuse》的統計，本屆奧運最後3分鐘剩2波球權時，柯瑞共得到19分，美國隊其他成員僅4分，《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)認為柯瑞比詹姆斯(LeBron James)更該獲頒MVP。

▲▼美國男籃柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞本屆奧運關鍵時刻上演神級表現 。（圖／達志影像／美聯社）

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柯瑞首次登上五環殿堂，前4戰意外低迷，場均僅7.5分，三分則是20投5中，不過他在4強賽與金牌戰恢復了「咖哩大神」的本色，兩戰合計轟了60分，猛砍17顆三分球，包括金牌戰最後3分鐘連飆4顆殺死比賽的三分彈，最終他6戰繳出全隊最高的場均14.8分，三分命中率高達47.8%，另有3.2籃板、2.5助攻。

《ESPN》名嘴史密斯直言，如果沒有柯瑞準決賽狂轟36分的表現拯救全隊，美國隊將無緣金牌戰，他們該役一度落後給塞爾維亞17分。進入金牌戰，柯瑞又砍進8顆三分拿下24分，其中4記外線集中在比賽最後3分鐘，「你能說什麼呢？他的表現很出色。你看到詹姆斯、看到杜蘭特(Kevin Durant)的讓步，因為當他像那樣火燙，你知道該把球給誰。」

據《WarriorsMuse》的統計，本屆奧運最後3分鐘剩2波球權時，柯瑞共得到19分，美國隊其他成員加起來只有4分，足見柯瑞在關鍵時刻的巨大影響力。

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲美國男籃詹姆斯、柯瑞。（圖／路透）

「所以我認為柯瑞應該獲得MVP。」史密斯強調，他不是要對最終贏得本屆奧運男籃MVP的詹姆斯不敬，「他看起來幾乎比場上的所有人狀態都更好，詹姆斯很不可思議。他在比賽中扮演領袖，他在整個奧運中的表現，我要給他讚美，我對他的讚美還是說不夠，絕對沒有要抹黑他的意思。」

詹姆斯第4度征戰奧運，場均能砍14.2分，投籃命中率達到66%、三分命中率30.1%，還有6.8籃板、8.5助攻，順利收下個人奧運第3金。

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

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