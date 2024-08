舒瓦柏轟滿貫砲技驚四座　費城人逆轉馬林魚終止4連敗

▲舒瓦柏(Kyle Schwarber)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

近期4連敗的費城費城人今天(15日)在主場迎戰邁阿密馬林魚,比賽前段2比5落後的費城人,在4局下半靠著「核彈頭」舒瓦柏(Kyle Schwarber)轟出震驚全場的滿貫砲一舉將比分反超,氣勢大增的費城人終場就以9比5收下比賽,結束近期一波4連敗的大低潮。

Kyle Schwarber's 7th career grand slam has The Bank rocking! pic.twitter.com/8RMY3sUWVY

比賽前段客隊馬林魚攻勢頻頻,首局布萊德(Jonah Bride)就擊出全壘打幫助球隊先馳得點取得1比0領先,4局上桑契斯(Jesus Sanchez)的安打與布萊德的高飛犧牲打讓馬林魚再進帳4分,取得5比2領先。

隨後4局下半比賽迎來轉捩點,費城人兩出局攻占滿壘,下一棒舒瓦柏咬中馬林魚先發卡布雷拉(Edward Cabrera)一顆紅中位置的變速球,一棒扛出左外野大牆形成逆轉比數的滿貫砲,費城人5比4反超。

Kyle Schwarber's grand slam is the difference in a home victory for the @Phillies. pic.twitter.com/gZ351xAxGF