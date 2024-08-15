運動雲

>

舒瓦柏轟滿貫砲技驚四座　費城人逆轉馬林魚終止4連敗

▲舒瓦柏（Kyle Schwarber）。（圖／路透）

▲舒瓦柏（Kyle Schwarber）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

近期4連敗的費城費城人今天（15日）在主場迎戰邁阿密馬林魚，比賽前段2比5落後的費城人，在4局下半靠著「核彈頭」舒瓦柏（Kyle Schwarber）轟出震驚全場的滿貫砲一舉將比分反超，氣勢大增的費城人終場就以9比5收下比賽，結束近期一波4連敗的大低潮。

比賽前段客隊馬林魚攻勢頻頻，首局布萊德（Jonah Bride）就擊出全壘打幫助球隊先馳得點取得1比0領先，4局上桑契斯（Jesus Sanchez）的安打與布萊德的高飛犧牲打讓馬林魚再進帳4分，取得5比2領先。

隨後4局下半比賽迎來轉捩點，費城人兩出局攻占滿壘，下一棒舒瓦柏咬中馬林魚先發卡布雷拉（Edward Cabrera）一顆紅中位置的變速球，一棒扛出左外野大牆形成逆轉比數的滿貫砲，費城人5比4反超。

7局費城人攻勢再起，波姆（Alec Bohm）、瑞爾穆托（JT Realmuto）串聯幫助球隊再下兩城，將領先優勢擴大至9比5，終場費城人就以四分差收下比賽，結束近期一波4連敗的大低潮。

「我認為這只是更多的能量」，舒瓦伯賽後說道，「你可以在體育場感受到這一點。我覺得打出滿貫是一件很酷的事。並且我覺得我們的球員在應對過去幾週發生的一切方面做得非常好，但我們沒有打出最好的棒球比賽」。

關鍵字： MLB費城費城人邁阿密馬林魚舒瓦柏

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋、何冰嬌奧運後退休　名球評克媽：圓夢或夢碎都可能耗盡身心

李洋、何冰嬌奧運後退休　名球評克媽：圓夢或夢碎都可能耗盡身心

江坤宇挨球吻提前退場　兄弟球團回報情況

江坤宇挨球吻提前退場　兄弟球團回報情況

林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機　發問1天後有單位出面幫忙

林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機　發問1天後有單位出面幫忙

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

林益全2000安寫最速紀錄！瑪仕革斯滿貫砲助龍終止對戰6連敗

林益全2000安寫最速紀錄！瑪仕革斯滿貫砲助龍終止對戰6連敗

陳柏豪連16場救援成功　桃猿終止4連敗

陳柏豪連16場救援成功　桃猿終止4連敗

詹子賢又棒打富藍戈　8局下代打超前安打率兄弟擊敗悍將

詹子賢又棒打富藍戈　8局下代打超前安打率兄弟擊敗悍將

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

大谷翔平完成35轟35盜隊史第2人！追上洋基傳奇紀錄

大谷翔平完成35轟35盜隊史第2人！追上洋基傳奇紀錄

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

熱門新聞

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋、何冰嬌奧運後退休　名球評克媽：圓夢或夢碎都可能耗盡身心

江坤宇挨球吻提前退場　兄弟球團回報情況

林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機　發問1天後有單位出面幫忙

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

林益全2000安寫最速紀錄！瑪仕革斯滿貫砲助龍終止對戰6連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋退土銀被罵翻　多虧牧德陪伴

2李洋何冰嬌奧運後退休　克媽分析原因

3江坤宇挨球吻提前退場　球團回報

4扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　

5林益全達成2千安刷新最速！

最新新聞

1婉拒商務艙！澳金牌少女搭經濟艙原因曝光

2太空人擊敗光芒豪奪8連勝

3賈吉「被刺激後」轟生涯第300轟

4林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機

5道奇與運動家同名同姓蒙西相見歡

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

F-16V升空伴飛

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366