舒瓦柏轟滿貫砲技驚四座　費城人逆轉馬林魚終止4連敗

▲舒瓦柏（Kyle Schwarber）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

近期4連敗的費城費城人今天（15日）在主場迎戰邁阿密馬林魚，比賽前段2比5落後的費城人，在4局下半靠著「核彈頭」舒瓦柏（Kyle Schwarber）轟出震驚全場的滿貫砲一舉將比分反超，氣勢大增的費城人終場就以9比5收下比賽，結束近期一波4連敗的大低潮。

Kyle Schwarber's 7th career grand slam has The Bank rocking! pic.twitter.com/8RMY3sUWVY [廣告]請繼續往下閱讀... August 15, 2024

比賽前段客隊馬林魚攻勢頻頻，首局布萊德（Jonah Bride）就擊出全壘打幫助球隊先馳得點取得1比0領先，4局上桑契斯（Jesus Sanchez）的安打與布萊德的高飛犧牲打讓馬林魚再進帳4分，取得5比2領先。

隨後4局下半比賽迎來轉捩點，費城人兩出局攻占滿壘，下一棒舒瓦柏咬中馬林魚先發卡布雷拉（Edward Cabrera）一顆紅中位置的變速球，一棒扛出左外野大牆形成逆轉比數的滿貫砲，費城人5比4反超。

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7局費城人攻勢再起，波姆（Alec Bohm）、瑞爾穆托（JT Realmuto）串聯幫助球隊再下兩城，將領先優勢擴大至9比5，終場費城人就以四分差收下比賽，結束近期一波4連敗的大低潮。

「我認為這只是更多的能量」，舒瓦伯賽後說道，「你可以在體育場感受到這一點。我覺得打出滿貫是一件很酷的事。並且我覺得我們的球員在應對過去幾週發生的一切方面做得非常好，但我們沒有打出最好的棒球比賽」。