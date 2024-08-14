陸女多次辱罵國家隊運動員、教練遭舉報　下場慘了！被警方拘留



▲廣東廣州有一名女子在網上多次辱罵國家對運動員和教練，遭檢舉後已被當地警方刑事拘留。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

巴黎奧運結束後，中國廣東傳出有一名38歲王姓女子疑似不滿意中國國家隊表現，多次在網路平台上辱罵、詆毀國家隊運動員和教練；王女遭群眾舉報，當地警方以依法將其刑事拘留，全案正在進一步偵辦中。

中國國家隊在巴黎奧運以40面金牌、27面銀牌和24面銅牌，在獎牌榜僅次於美國、位居第二，運動員在場上奮鬥的精神感動不少人；但廣州市公安局番禺區分局13日接獲群眾舉報，社群平台上有一名王女自今年5月起，多次發表辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練的言論，造成惡劣社會影響。

警方表示，王女行為已涉嫌擾亂網路秩序和公然侮辱、詆毀他人，她已被依法刑事拘留。

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隨後有網友根據王女的IP位置和警方公告的線索，挖出王女在微博的帳號，發現帳號已經因違反《微博社區公約》遭永久禁言，紛紛痛批她，「判刑，去吃牢飯吧」、「都快40歲的人，還這樣啊」、「網上誹謗的都該抓一抓」。

事實上在台灣網路罵人也可能觸法，包括公然侮辱罪和誹謗罪，依刑法第309條規定，公然侮辱他人最重可處拘役或9000元以下罰金；而刑法第310條規定，誹謗他人最重可處一年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金；如果是用文字、圖畫的方式，則是加重誹謗罪，刑度會提高至二年以下有期徒刑、拘役或30000元以下罰金。

但在網路上要成立公然侮辱罪，要符合幾個要件，必須在公開場域，且有不特地的人或多數人看到、聽到，像是公開討論串或多人群組；而侮辱的內容必須是抽象的謾罵，如罵三字經、使用歧視性言語和侮辱他人智力或外貌。

至於公然侮辱罪和誹謗罪都是告訴乃論罪，有6個月的告訴期間，但事發後6個月內沒提告，就不能追究對方責任了。

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