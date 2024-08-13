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兩大強投巔峰對決！塞爾、史奈爾合計飆23K　但兩人都無緣勝投

▲賽爾（Chris Sale）。（圖／路透）

▲賽爾（Chris Sale）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人今天（13日）在主場迎戰亞特蘭大勇士，兩隊本戰上演令人拍案叫絕的投手大戰，2屆三振王、8屆明星左投塞爾（Chris Sale）與2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell），各繳出10次三振以上的優質先發，兩隊打線也受到全面封鎖，兩人最終都無緣勝投，而勇士則在延長賽1比0收下勝利。

客隊勇士先發賽爾主投7局花了107球，僅被敲出3支安打沒有失分，猛飆12次三振沒有四壞，其中12次三振為他今年單場三振數新高。主場巨人先發史奈爾也不惶多讓，主投6.1局被敲2安，送出11次三振外加3次四壞保送，賽後防禦率降至3.91。

兩隊0比0鏖戰至延長賽，10局上半勇士憑藉著達諾德（Travis d'Arnaud）的高飛犧牲打取得1比0領先，10下勇士後援伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）讓巨人打線連吞2K，最終成功守下勝利，以1比0獲勝。

「在像上次那樣的比賽之後，賽爾在投手丘上的表現簡直堪稱完美，這是肯定的」勇士主帥史尼特（Brian Snitker）說道，「每次他上場時，他都給了我們獲勝的機會」。

巨人先發史奈爾雖然沒能拿下勝投，但他竭盡所能的表現也讓他在30184名觀眾起立鼓掌下退場休息，自從史奈爾退出傷兵名單以來，他在七場先發中自責失分率為0.99，在45.1局中只被敲出14支安打，其中飆出60次三振，表現可圈可點。

關鍵字： MLB舊金山巨人亞特蘭大勇士賽爾史奈爾

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