兩大強投巔峰對決！塞爾、史奈爾合計飆23K　但兩人都無緣勝投

實習記者胡冠辰/綜合報導

舊金山巨人今天(13日)在主場迎戰亞特蘭大勇士,兩隊本戰上演令人拍案叫絕的投手大戰,2屆三振王、8屆明星左投塞爾(Chris Sale)與2屆塞揚得主史奈爾(Blake Snell),各繳出10次三振以上的優質先發,兩隊打線也受到全面封鎖,兩人最終都無緣勝投,而勇士則在延長賽1比0收下勝利。

客隊勇士先發賽爾主投7局花了107球,僅被敲出3支安打沒有失分,猛飆12次三振沒有四壞,其中12次三振為他今年單場三振數新高。主場巨人先發史奈爾也不惶多讓,主投6.1局被敲2安,送出11次三振外加3次四壞保送,賽後防禦率降至3.91。

兩隊0比0鏖戰至延長賽,10局上半勇士憑藉著達諾德(Travis d'Arnaud)的高飛犧牲打取得1比0領先,10下勇士後援伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)讓巨人打線連吞2K,最終成功守下勝利,以1比0獲勝。

「在像上次那樣的比賽之後,賽爾在投手丘上的表現簡直堪稱完美,這是肯定的」勇士主帥史尼特(Brian Snitker)說道,「每次他上場時,他都給了我們獲勝的機會」。

