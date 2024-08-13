賽前領先42場勝差　洋基遭白襪2比12驚天血洗黯然吞敗

▲白襪班奈坦迪（Andrew Benintendi）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（13日）在客場出戰芝加哥白襪，賽前洋基戰績領先白襪高達42場，並且白襪近25戰只贏1勝，沒想到今天白襪大開殺戒狂敲18安海灌12分，終場便以12比2大勝洋基，給了對方一場震撼教育。

首局洋基賈吉（Aaron Judge）敲出二壘安打幫助球隊先馳得點取得1比0領先後，比賽走向就完全倒在主場白襪。白襪在1下靠著老將班奈坦迪（Andrew Benintendi）與希茲（Gavin Sheets）串聯安打將比分反超至2比1，隨後4下再憑藉著李伊（Korey Lee）的陽春砲外加羅培茲（Nicky Lopez）的安打，將優勢擴大為4比1。

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雙方短兵相接後，7下白襪進攻，洋基更換牛棚投手為從教士交易來的桑托斯（Enyel De Los Santos），沒想到他在這個半局主投0.2局被狂敲6支安打，包含2支二壘安打與布魯克斯（Brooks Baldwin）的全壘打，單局爆6分。桑托斯8局下續投又被敲出2支安打再丟1分，合計1.2局被敲8支安打，丟掉7分全部都是自責分。

由於桑托斯糟糕的核炸表現外加打擊群得點圈18打數僅出現2支安打、全場僅得2分下，洋基在比賽中後段早早失去競爭力，最後無奈在芝加哥吞下這場大敗，.而先發投手希爾（Luis Gil）也吞下本季第6敗。

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「我為這些傢伙感到高興極了」，白襪新任主帥塞茲摩（Grady Sizemore）喜出望外的說道，「真是一場偉大的勝利，一場精彩的比賽從各方面都做的很好，我為他們感到驕傲」。

「是的，如果你想一定這麼說的話，他們是最差的球隊之一，但這些傢伙仍然是大聯盟球員，」洋基今天打出打點的維杜戈（Alex Verdugo）賽後也給予白襪肯定說，「他們可以打出很好的表現，我們今天看到了，他們很多人今天都是4之3，我們必須做得更好，並兌現我們在得分本壘的跑動，儘早超越他們」。