大爆冷門　巴比倫擊敗盧布列夫奪加拿大大師賽冠軍

▲巴比倫(Alexei Popyrin)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

超級爆冷!澳洲好手巴比倫(Alexei Popyrin)在今天(13日)加拿大大師賽冠軍戰中以6比2、6比4力退世界排名第6的俄羅斯名將盧布列夫(Andrey Rublev),奪下職業生涯以來第一座千分等級大師賽冠軍。

Alexei, who's the newest Masters 1000 champion?!



Australia’s Alexei Popyrin defeats Rublev to win the biggest title of his career in Montréal!#NBO24 @OBNMontreal pic.twitter.com/1ssP9mIxsB [廣告]請繼續往下閱讀... August 13, 2024

巴比倫上週以世界排名第62名的身份參加本戰賽事,他先後擊敗了三位世界排名前十的選手(Grigor Dimitrov、Hubert Hurkacz、盧布列夫),並在奪冠之路上終結了美國好手柯達(Sebastian Korda)的八連勝,除此之外,巴比倫還在第二輪擊敗了世界排名第14的謝爾頓(Ben Shelton)。

「這對我來說意義重大,這是我多年來辛勤工作的成果,所有的犧牲都得到了回報」,巴比倫賽後受訪難掩喜悅的說道,他是自2003年休威特(Lleyton Hewitt)贏得印第安納大師賽冠軍以來首位贏得大師賽冠軍的澳洲選手。

Alexei Popyrin becomes the first Australian man to win a 1000 title since Lleyton Hewitt in 2003.



Huge moment for Australian tennis.



Soak it in.



????????



pic.twitter.com/KX2sv2DDmr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 13, 2024

「不僅是我,還有我的家人、女朋友、團隊,所有在我身邊的人,他們為我犧牲了一生,我能為他們贏得這個冠軍真是太好了」。本場比賽巴比倫將強勁正手發揮的淋漓盡致,用其強大的發球以及接發對盧布列夫的二發造成重傷害,開局便以love局(0比40)完成破發,最後延續氣勢後就以6比2、6比4強勢贏得比賽。

比賽結束後,巴比倫是自2022年ATP總決賽的喬科維奇(Novak Djokovic)以來,第一位在一站賽事中擊敗五位世界前20選手的球員,巴比倫的世界排名也飆升至生涯最高的第23名。