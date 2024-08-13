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林郁婷性別爭議奪冠　獲選巴黎奧運精彩時刻

巴黎奧運／鶯歌國小曝林郁婷「青澀嫩照」　網笑：拳頭正在路上

林郁婷

實習記者胡冠辰／綜合報導

根據統計，奧運有超過11000名運動員，有超過11000個關於勝利、心碎、希望和毅力的故事。從宗教爭議的開幕式，到台灣女拳擊手林郁婷與阿爾及利亞克莉芙捲入性別風暴仍如願摘金，本屆巴黎奧運可謂充滿各項名場面，以下為Yahoo新聞列出值得回顧的精彩時刻。

林郁婷、克莉芙大勝摘金痛擊國際性別霸凌。台灣拳后林郁婷、阿爾及利亞名將克莉芙（Imane Khelif）征戰本屆奧運時，儘管無端捲入性別爭議風波，但最終她們仍挺過場外多餘、沒必要的壓力，分別在女子拳擊57公斤級、66公斤級勇奪金牌，用實力「無聲」回應外界誤解。

Curry在男籃金牌戰幫助美國衛冕後穿「Night Night」球衣。美國男籃11日在巴黎奧運金牌戰靠著「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）最後3分鐘連砍4顆關鍵三分，幫助美國隊終場以98比87完成奧運5連霸，賽後柯瑞穿上一件印有法語「Night Night 」字樣的衣服，引起熱議。

體操GOAT拜爾絲向勁敵屈膝致敬。美國體操女皇拜爾絲（Simone Biles）在頒獎台上向巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）屈膝致敬，畫面一出引起全網熱議，也讓她格外受到外界讚賞。安德拉德在女子地板運動項目奪冠，拜爾絲與隊友切爾斯（Jordan Chiles）則分居第2、3名，拜爾絲賽後表示向她致敬「理所當然」，並稱讚這名巴西對手表現極其出色。

「我不需要特殊設備，我是一個天生的射手」，輕裝上陣摘銀的土耳其大叔凱齊爆紅。在奧運射擊10公尺空氣手槍混合團體項目決賽中，土耳其選手迪凱齊（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）雖屈居亞軍，但迪凱奇在賽中展現的冷靜自持、泰然自若神態，不僅令全場觀眾感到驚豔，還讓他意外爆紅。

比賽期間，迪凱奇特立獨行顯得獨樹一格，他沒有配戴典型的射擊裝備，不戴抗噪射擊耳罩，甚至隨興單手插口袋，如此從容不迫的態度引發關注，網友也在社群媒體上對他處於壓力仍老神在在而讚聲不絕。

「我在領獎台上起雞皮疙瘩，我為自己、作為法國人感到非常自豪」。在圖盧茲長大的馬尚（Léon Marchand）回到巴黎，用歷史性的表現中贏得了四枚金牌，其中包括史無前例的200公尺蝶泳和200公尺蛙泳雙料金牌。地主的他也贏得了萊昂國王的綽號，賽後受訪的內容更是抓緊觀眾的心。

關鍵字： 2024奧運2024奧運拳擊2024奧運國際2024奧運台灣之光林郁婷

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