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麟洋配奪金後17日牧德盃首合體　王齊麟將合拍新搭檔邱相榤出賽

▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲麟洋配本周六將合體 。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運完成金牌2連霸，兩人本周六(17日)將在牧德盃企業羽球排名賽中再次「合體」，不過李洋即將退休，屆時王齊麟將與新搭檔邱相榤合拍出賽，這將是這個新組合首次公開亮相。

李洋從巴黎光榮歸國後，隨即與女友飛到日本度假，他預計在9月的台北公開賽後正式退休，王齊麟本周已與新搭檔邱相榤展開訓練，兩人將攜手參加17日的牧德盃企業羽球排名賽，首次合拍出擊。

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值得一提的是，已是「待退」狀態的李洋也將現身牧德盃，這將是「麟洋配」完成奧運2連霸後首度合體。

▲▼王齊麟新搭擋邱相榤。（圖／截自IG：chiu_h_c_91_11_11）

▲王齊麟新搭擋邱相榤。（圖／截自IG：chiu_h_c_91_11_11）

牧德科技自2016年開始舉辦牧德盃企業羽球排名賽，推廣企業加入晉用體優生的行列，今年已邁入第9屆賽事，17日將在台北體育館點燃戰火。牧德贊助李洋長達7年的時間，為表達感謝，李洋將奧運後首次公開活動獻給牧德盃。

李洋喊話王齊麟：謝謝大寶貝，我下課了！　曝最期待做這事。（圖／記者簡名杉攝）

▲麟洋配本周將再次合體。（圖／記者簡名杉攝）

牧德科技董事長汪光夏表示，從第一次見到李洋就很欣賞他，既謙虛又認真，他的生涯規劃與牧德科技提倡的企業晉用體優生理念也不謀而合。

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球麟洋配李洋王齊麟2024奧運台灣之光巴黎奧運

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