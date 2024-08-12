樂天桃猿阿迷趴公布演唱嘉賓　金曲歌后孫盛希、游鴻明還有葉璦菱

▲樂天桃猿公布阿迷趴演唱陣容 。（圖／樂天桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

Rakuten Monkeys樂天桃猿阿迷趴將於8月30、31日及9月1日連三天進行，今（12）日公布8月31日、9月1日兩天賽後演唱卡司，包含「新科金曲歌后」孫盛希、「音樂詩人」游鴻明、小宇宋念宇、艾怡良、「金嗓歌后」葉璦菱還有從沒缺席的山的孩子。

阿迷趴邁入第12年，8月31日由甫奪下金曲最佳華語女歌手的孫盛希打頭陣，孫盛希為實力派唱將，曾榮獲金曲獎「最佳國語專輯獎」，今年更榮膺金曲獎「最佳華語女歌手獎」成為新科歌后。

[廣告]請繼續往下閱讀...

12日當天演唱還有被稱為音樂詩人的游鴻明，他出道至今創作過許多膾炙人口的好歌，包含《愛我的人和我愛的人》、《孟婆湯》、《一天一萬年》、《戀上另一個人》等等，都讓人傳唱至今，近年游鴻明多在海外巡迴演出，這次樂天桃猿力邀，將於阿迷趴獻唱。

9月1日演唱陣容包含小宇宋念宇、艾怡良、葉璦菱；小宇宋念宇以溫暖聲線、濃烈情感與出色轉音深受大眾的喜愛，獨特的嗓音讓歌迷印象深刻，2008年發行首張專輯《小宇同學就是我》便在華語歌壇留下深刻印記，全能音樂創作及製作實力備受矚目，更多次入圍金曲獎最佳國語男歌手、最佳專輯製作人、最佳作曲人等獎項。

艾怡良為華語樂壇靈魂樂唱腔的代表，2017年以《說 艾怡良》專輯入圍第28屆金曲獎七項大獎，並榮獲最佳國語女歌手獎。2019年再以《垂直活著，水平留戀著。》專輯入圍第30屆金曲獎五項大獎，並以《Forever Young》一曲獲最佳作曲人獎，2021年領銜主演電影《我沒有談的那場戀愛》，並創作電影主題曲〈我這個人〉獲金馬獎最佳原創電影歌曲殊榮。

葉璦菱有「金嗓歌后」之稱，狂放、性感、渾厚、低沉、吶喊為其演唱風格，自1985年出道以來累積多首歷年成名曲，包括《我心已打烊》、《殘缺的溫柔》、《陽光森巴》等等膾炙人口歌曲，9月1日將擔任阿迷趴壓軸演唱嘉賓。