江承諺感冒仍壓制兄弟洪總讚平穩　郭阜林熟悉鄭凱文開心轉隊首轟

▲江承諺。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹11日在大巨蛋主場由江承諺優質先發領軍，壓制兄弟打線以2比1獲勝，總教練洪一中透露，其實他前兩天有點感冒，今年表現一直很穩定。

江承諺用了88球，被敲4安打，奪4次三振，被敲4支安打，失1分，奪本季第6勝。他首局投2保送，又被敲1安打，順利化解得點圈危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪總表示，「第一局控球有點問題，球路偏高，其實這兩天有點感冒，首局危機過了之後，後面就滿穩定。其實他今年出賽都滿平穩，沒有太大落差，內容很優質。」

江承諺坦言，「前幾天感冒比較嚴重，今天有比較好了，輪到我先發就把工作做好。首局不太順，有跟（捕手）肇元討論一下方向。」

江承諺第2局至第6局都演出3上3下，連續解決18名打者後，7局上才被江坤宇敲第二支安打，連續3安打掉1分後退場。洪總坦言，「當時一、三壘有跑者時，考慮過換投，不過承諺用球數80球左右，所以繼續讓他投。」江承諺對於未兩出局未能守成也感到懊惱，「有點生氣兩出局後沒處理好，畢竟牛棚前幾場投比較多，想拉長局數。」

郭阜林3局下轟出轉隊後首轟，為台鋼打出氣勢，他賽後表示，「滿開心的！路易士有提醒我，（鄭）凱文直球很敢塞，以我對他的了解，抓紅中，剛好節奏對了。」洪總也說，一直很期待他的表現，擊球點不錯，以往他對鄭凱文也打得滿好的。」郭阜林生涯對戰鄭凱文35打數12支安打，包含2轟，進帳7打點。

▲郭阜林 。（圖／記者李毓康攝）