中華隊巴黎奧運至少7面獎牌　國光獎金已發9810萬元名單一次看

▲「舉重女神」郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣舉重女將陳玟卉今(10)日凌晨出戰71公斤級賽事，由於發揮不如預期，她最終僅以總和236公斤拿下第6名，無緣連2屆奧運奪牌。中華代表團本屆巴黎奧運已累計1金5銅，發出9810萬元的國光獎金，台灣拳后林郁婷11日凌晨還要爭金，已預約我國第7面獎牌，國光獎金(選手部分)最終金額將破億。

中華代表團本屆「正式入袋」的獎牌為6面，李孟遠奪男子定向飛靶銅牌、吳詩儀拿女子拳擊60公斤級銅牌、麟洋配摘羽球男雙金牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻收穫男子單槓銅牌，拳擊女將陳念琴鍍銅，舉重女神郭婞淳也進帳銅牌，「台灣拳后」林郁婷11日凌晨將爭金，替我國預約第7面獎牌。

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若林郁婷能順利摘金，中華代表團將追平單屆最多2金紀錄，前2次是2020年東京奧運(2021年舉辦)、2004年雅典奧運；7面獎牌則刷新史上次佳紀錄。

▼中華代表團巴黎奧運至少進帳7面獎牌，已發出9810萬元的國光獎金。（圖／記者游郁香製）

依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，金牌獎金2000萬元、銀牌獎金700萬元、銅牌獎金500萬元，選手可選擇一次領或是終身月領，金、銀、銅的月領金額依序是12.5萬元、3.8萬元、2.4萬元。另外，第4名可領300萬元、第5、6名150萬元，第7、8名則是90萬元，8強止步則以第5名計算。

值得一提的是，「亞洲貓王」唐嘉鴻奪銅除了原本的500萬元獎金，因體操是3大主流項目之一，獎金將加碼1.5倍變成750萬元。若以奪牌選手都「一次領完」獎金來計算，目前確定發出的獎金已高達9810萬元。

上屆東京奧運，中華代表團囊括2金4銀6銅，締造史上最佳成績，發出2億855萬元的國光獎金。

▲舉重女將陳玟卉本屆巴黎奧運71公斤級拿下第6名。（圖／中華奧會提供）