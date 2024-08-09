《全面啟動》喬瑟夫高登李維降臨新莊！11日為富邦悍將開球

▲「好萊塢巨星」喬瑟夫·高登·李維將為富邦悍將開球。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

「國際巨星」再度降臨富邦悍將主場！8月11日悍將「征戰野球」主題日賽前，將請到演出多部巨作的好萊塢巨星喬瑟夫·高登·李維（ Joseph Gordon-Levitt）來到新莊棒球場為富邦悍將開球並與悍將家人見面，這也是繼去年「韓哥」Sung Kang後，再度有好萊塢巨星蒞臨新莊棒球場！

今年43歲的喬瑟夫·高登·李維不只是一名知名演員，更曾擔任過製片、導演和編劇等不同角色，演藝生涯參與多部知名影集、電影的演出，包括電影《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《神鬼駭客：史諾登》等電影，更以《戀夏500日》、《活個痛快》兩度入圍金球獎最佳喜劇或音樂類電影男主角。

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喬瑟夫·高登·李維與台灣更有許多連結和緣分，在2020年疫情期間，喬瑟夫·高登·李維曾在自媒體平台「hitRECord」公開徵求全球網友上傳台灣美照吸引世界各地攝影師及名人響應，台灣各地縣市首長更搶po觀光美照吸引關注，事後剪輯一支〈Lost In Taiwan〉短片，把台灣之美介紹給國際。

這回喬瑟夫·高登·李維個人行程來到台灣，特別安排來到富邦悍將新莊棒球場，8月11日賽前喬瑟夫·高登·李維將為富邦悍將開球，同時體驗台灣職棒看球氛圍，邀請所有影迷和悍將家人們一同來到新莊棒球場同樂，讓喬瑟夫·高登·李維感受台灣球迷的熱情！