雲豹外籍雙璧回歸　與得分抄截雙冠王克羅馬、籃板王威廉斯續約

▲桃園台啤永豐雲豹宣布與克羅馬(Lasan Kromah)續約 。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

記者歐建智／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今天(9日)宣布，已與上季聯盟得分、抄截雙冠王克羅馬(Lasan Kromah)，以及籃板王威廉斯(Devin Williams)完成續約，球團期待兩名「外籍雙璧」能在接下來的TPBL首季賽事繼續幫助球隊贏得更多勝利。

被球迷暱稱為「蔣公」的克羅馬擁有多樣化進攻模式，無論遠投、近切都能給予對手極大傷害，上季繳出全聯盟最高的場均25.7分榮膺得分王，不僅如此，他同樣擁有精準判斷眼光，能適時在比賽中抄球進行反擊，平均每場能演出3次抄截，讓對手猝不及防。

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「籃板狂人」威廉斯上季場均能抓下16.6個籃板，遙遙領先聯盟其他球員，更曾在今年1月28日與台鋼獵鷹之戰單場抓下33個籃板創下聯盟新紀錄，是捍衛雲豹禁區的最大功臣。

威廉斯同樣擁有不錯的進攻能力，場均能攻下18.7分，去年威廉斯共24場比賽演出雙10(10得分、10籃板以上)成績，被譽為「雙10製造機」。

克羅馬、威廉斯兩人確定歸隊後，對雲豹攻、守兩端都有極大安心感，球團仍持續進行球員補強，要讓陣容更趨完善，並以堅強實力迎接新球季到來。

▲桃園台啤永豐雲豹宣布與籃板王威廉斯(Devin Williams)完成續約 。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）