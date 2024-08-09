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拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆：勇氣超過獎牌的意義

▲▼郭婞淳頒獎感動落淚。（圖／路透）

▲「舉重女神」郭婞淳領獎時感動落淚。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳以總和235公斤順利摘下女子舉重59公斤級銅牌，再為中華隊進帳1面獎牌。對此，科技專家許美華表示，郭婞淳最後一把挺舉時與第二名僅差1公斤，卻加重6公斤挑戰第一名，「郭婞淳，真的很有氣魄，很有運動家精神，拼戰鬥志真的很棒」。

許美華8日深夜發文表示，郭婞淳在最後一把挺舉時，落後第二名一公斤，落後第一名6公斤，但她卻一次從130加到137公斤，想拼金牌，雖然最後失敗了，但真的很勇敢，「如果是你，你會怎麼抉擇？」

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許美華表示，郭婞淳如果打安全牌，應該可以輕鬆拿下銀牌，但是她沒有，這也是郭婞淳最後一次奧運，最後一舉拼金牌的勇氣，真的已經超過獎牌的意義了，「郭婞淳，真的很有氣魄，很有運動家精神，拼戰鬥志真的很棒。不愧舉重女神！」

▲▼「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運登場。（圖／路透）

▲郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

網友看完紛紛留言，「真的可惜，但精神滿分」、「我們婞淳真是又優雅又強悍，永遠的女神」、「137是場上沒人敢試舉的，她一口氣就是只要拼金牌而已！超強超勇敢」、「真的好感動，我看她物理治療師全程緊抱乖乖不放，也是一種精神支持啊」、「人美心地善良有實力」、「有實力又謙虛又做公益，能不好感嗎」、「又強又善良，獎金回饋台東鄉親，女神」。

此外，PTT網友也對於郭婞淳最後的選擇討論，「我會拚金牌」、「都最後一次參加，當然拼金牌」、「金牌，到了那種高度，保銀根本是恥辱」、「當然拚金阿，銅跟銀月給差不到一萬」，也有人說「說的好像銀牌穩拿一樣」、「銀阿，一下加那麼多又舉不起來」、「我認為獎金實在，國光多200萬」、「拼銀牌比較合理，金銅都拿過，就缺一面銀牌」。

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關鍵字： 奧運郭婞淳舉重運動家網友

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