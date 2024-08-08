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亞太棒球場不改人工草　台南市府宣布恢復天然草皮

▲台南亞太棒球訓練中心成棒主球場示意圖。（圖／台南市政府提供）
▲台南亞太棒球訓練中心成棒主球場示意圖。（圖／台南市政府提供）  

體育中心／綜合報導

台南亞太棒球訓練中心成棒主球場因天然草地更換為人工草皮引起爭議，台南市政府體育局今日表示，經統整歸納相關方案利弊得失，做總體考量後已向市長黃偉哲報告，市長明確指示，恢復採用天然草皮，原本的工期和經費均不受影響，亞太成棒主球場將如期於明年賽季開始之前完工，與全國球迷見面。

昨天台南市政府體育局表示亞太棒球村原預計以（OT）方式進行招商，唯在113年4月8日公告後節制開標卻無人投標，其檢討原因在於營運收入與付出成本不符期待，故評估更換天然草地改為人工草地，台南市府體育局表示，基於兩大理由，最終決定將成棒主球場改為人工草皮。

不過改為人工草皮此事，引發外界熱議，今天台南市體育局表示，亞太國際棒球訓練中心整體完工後，將是台灣指標級的棒球訓練及國際賽事場地，先前考慮到為提振臺灣五級棒球運動總體訓練與賽事需求，並顧及整體營運效益及永續發展，因中心6座球場中，已完工的5座均為天然草皮，欠缺人工草皮場地，加以人工草皮尚有可維持場地品質穩定、可客製並滿足多元使用，才研議將成棒主球場改為人工草皮。

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體育局表示，人工草皮雖有諸多優點，使用多年成本也較能攤提，面對氣候條件帶來的養護問題，也是許多國家球場近年選擇的新方案，但就像綜合維他命一樣，精準的攝取雖然很好，但人體需要的很多養分也能從日常食物中攝取。

另外，因天然草皮為原方案，因此所有備料、工期等都不受影響，確定恢復原方案後，亞太成棒主球場也預計如期於明年球季開始前完工，首度在全國球迷眼前亮相。

台南市體育局長陳良乾提到，他與市長都充分理解球迷朋友和國人的心情，因此市府決定一如既往選擇傾聽、順應民意，讓所有職業球員、各級運動員和來到亞太的孩子們，都能在自然的草皮上，感受台南土地呼吸。

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關鍵字： 中職棒球

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