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這次沒有平局　澳洲甘迺迪擊敗好友奪隊史撐竿跳首金

▲澳洲女將甘迺迪（Nina Kennedy）和美國女將慕恩（Katie Moon）。（圖／路透）

▲澳洲女將甘迺迪（Nina Kennedy）和美國女將慕恩（Katie Moon）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運女子撐竿跳項目，澳洲女將甘迺迪（Nina Kennedy）以4公尺90奪下第1收下勝利，這是澳洲歷史上第一枚撐竿跳奧運金牌，甘迺迪在最後一跳成功後也感到欣喜若狂，她沒有抑制任何情緒，揮舞著拳頭瘋狂慶祝，全場觀眾紛紛鼓掌致意。

甘迺迪與銀牌得主穆恩（Katie Moon）在2023年匈牙利布達佩斯世界田徑錦標賽上曾經以4公尺90的成績共享金牌，在本屆奧運撐竿跳決賽中，兩人也戰至最後一刻，甘迺迪賽前表示，雖然她們是朋友，但這次真的不想再並列金牌。

甘迺迪在4公尺90處首次嘗試就成功，穆恩則是在4公尺85成功，無奈之後4公尺90處以失敗坐收，終場就由甘迺迪摘金，穆恩奪銀，加拿大紐曼（Alysha Newman）獲銅。

「之前（2023年）與穆恩分享金牌的那場比賽將作為我最喜歡的比賽之一，這足以載入史冊，但這點也確實點燃了我的自信，我想自己獨有金牌」甘迺迪說道，「自從布達佩斯世錦賽以來，我每一天都真誠的思考著這個夜晚，布達佩斯的那個夜晚感覺棒極了，但下一個想法是現在我必須贏得奧運會」。

穆恩也豪不吝嗇讚揚了她朋友的表現，「她太棒了，她做了贏得奧運所需要做的事情，而且她度過了贏得奧運會所需的一年」，穆恩說道，「我很想獲勝，但她度過了非凡的一天，我當然也沒有糟糕的一天，這就是競技運動」。

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