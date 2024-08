這次沒有平局　澳洲甘迺迪擊敗好友奪隊史撐竿跳首金

▲澳洲女將甘迺迪(Nina Kennedy)和美國女將慕恩(Katie Moon)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運女子撐竿跳項目,澳洲女將甘迺迪(Nina Kennedy)以4公尺90奪下第1收下勝利,這是澳洲歷史上第一枚撐竿跳奧運金牌,甘迺迪在最後一跳成功後也感到欣喜若狂,她沒有抑制任何情緒,揮舞著拳頭瘋狂慶祝,全場觀眾紛紛鼓掌致意。

This is the moment Australia won its 18th Gold in Paris, making it our most successful Olympics yet. Hang it in whatever our equivalent of the Louvre is.@ninakennedy_ pic.twitter.com/N7Ci7kztR0