輸給林郁婷卻手比「X」　土耳其女將拒對手勢回應

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，「台灣女拳王」林郁婷3回合皆以5比0奪下勝利，擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），搶下金牌戰門票，也是台灣首位打進奧運金牌戰的選手。不過賽後卡拉曼也高舉「X」手勢抗議，嘲諷林郁婷的性別爭議，賽後她也被問到為何會有這個舉動，卻沒有正面回應此事。

林郁婷開賽就火力全開，連續擊中對手，累積多個有效打擊，並將狀態維持3回合，3回合都拿下5比0強勢晉級金牌戰，有望再幫中華隊奪下1面金牌。林郁婷在賽後表示自己有點感冒，也承認感冒對自己有影響，感謝隨隊醫師及工作人員的照顧，讓她能及時受到治療。

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▲「台灣女拳王」林郁婷5比0完勝挺進金牌戰。（圖／路透）

同樣抱病出賽的卡拉曼則表示自己運氣不好，這場比賽已經拼盡全力，這次她已確定獲得銅牌，同樣是她生涯首度在奧運奪牌，她也將目標放在下屆洛杉磯奧運，並且以「金牌」為目標，「拿到金牌之前我不會放棄。」同時也感謝土耳其家鄉的支持，「感謝所有認識我及不認識我的人，許多人傳訊息給我加油打氣。」

根據《Turkiye Today》報導，卡拉曼賽後也跟林郁婷在8強賽遇到的保加利亞選手斯塔涅娃（Svetlana Staneva）一樣，雙手舉出「X」手勢暗諷林郁婷性別爭議，不過她賽後拒絕對其手勢做出回應。

這件性別爭議來自去年世錦賽，當時林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），被國際拳擊總會（IBA）以未通過性別檢測而取消資格，本次奧運又再次炒作此事。不過國際奧委會（IOC）力挺2人，指控國際拳擊總會檢測不透明，內部更發生過貪腐，並提出2人從小就代表女性出賽，護照上也顯示女性，對她們的性別沒有任何懷疑。

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）