感冒沒能阻止奪勝！林郁婷：感謝對手跟我一起打出好比賽

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣女拳王」林郁婷成功在巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽過關，成為史上首位闖進奧運拳擊項目金牌戰的台灣選手，她賽後帶著沙啞的嗓子受訪，透露自己身體有點感冒，而雖然對手賽後再度比出沒風度的手勢來嘲諷她，但林郁婷仍感謝對手，「謝謝她跟我一起在場上打出一個這麼好的比賽，讓全世界人看！」

林郁婷賽後帶著沙啞的嗓子透露，自己身體有點感冒，但由於每天早上要過磅，所以連水都不太能喝，她坦言感冒一定對自己有影響，感謝隨隊醫師以及工作人員的照顧，讓她能及時受到治療，場上表現盡量不去受到生病影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她還盛讚對手的表現，「大家能走到這一步，實力都非常堅強，大家也都是為了想贏，我很佩服與尊敬我的對手，她站在台上不論說什麼，三七二十一就是想辦法要展現出她想要贏的慾望，那我也是很謝謝她，跟我一起在場上打出一個這麼好的比賽，讓全世界人看！」

挺進金牌戰，林郁婷先感謝自己，「自己好不容易走到這，畢竟經歷了上一屆的一輪遊，到現在好不容易挺進到決賽，接下來我會用盡自己畢生所學，盡力的去把下一場比賽做到最好，希望可以完成自己的金牌冠軍目標！」而她也再度感謝全台灣為她應援的民眾們，還表示，「夜深了，在外面的朋友，希望他們回家一路小心平安。」

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）