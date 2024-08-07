不只球拍被踩斷　「中國球王」王楚欽還遭故意衝撞

▲世界球王王楚欽。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運桌球項目，中國世界第一的名將王楚欽，在拿下混雙金牌後，球拍被記者踩斷，如今又遭一名瑞典女攝影記者故意衝撞，該名記者撞到後卻連忙從他身邊走過，連看都沒有多看一眼。這次碰撞引起了巨大的騷動並讓王楚欽當場傻眼，近期該女攝影記者的下場曝光，遭主辦單位禁止進入賽場。

從畫面中可以看出，王楚欽當時在接受賽後訪問，隨後這名穿著灰色採訪背心的女記者揹著器材從王楚欽背後走過，並撞向王楚欽。巴黎奧運今天已禁止一名編號1717的瑞典女記者進入賽場，據報導指出，主辦單位已認定就是該名女記者。

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The SWEDISH journalist who rammed into Wang Chuqin has been BANNED from the Paris Olympics by the organizing committee. Deserved! pic.twitter.com/TjLfRlNLC9 — Orikron ???????? (@orikron) August 6, 2024

球迷們對王楚欽在巴黎奧運所受到的不公平待遇尤其感到憤怒，在聽說這名記者面臨禁令後，中國許多網友團結起來支持這項決定，一位粉絲在微博上表示「終於！當之無愧，讓這成為所有其他人的一個教訓，大多數人似乎認為這一事件品味低劣，並感到震驚」。另一位球迷則驚呼「這是一種攻擊。中國需要提出指控， 雖然這看起來有些極端，但許多人似乎已經受夠了」。

pic.twitter.com/zviLxF4IbL the Swedish “journalist” who intentionally ran into Wang Chuqin is banned from the Paris Olympics. — jess meléndez (@JessicaMT23) August 7, 2024

「這明顯是故意的，碰撞發生後，媒體人士幾乎沒有看楚欽一眼，也沒有承認自己的錯誤」，儘管許多人都認為這項禁令是正確決定的一步，但反方意見也隨之冒出，「在奧運會即將結束時被禁止參加奧運會，距離這麼近，這真的是一種有效的懲罰嗎」？

王楚欽在6日代表中國進行男子桌球團體賽後，又被記者問道球拍遭踩斷一事，王楚欽簡短回道，「怎麼說這個事情呢，我不想討論」。