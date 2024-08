不只球拍被踩斷　「中國球王」王楚欽還遭故意衝撞

▲世界球王王楚欽。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運桌球項目,中國世界第一的名將王楚欽,在拿下混雙金牌後,球拍被記者踩斷,如今又遭一名瑞典女攝影記者故意衝撞,該名記者撞到後卻連忙從他身邊走過,連看都沒有多看一眼。這次碰撞引起了巨大的騷動並讓王楚欽當場傻眼,近期該女攝影記者的下場曝光,遭主辦單位禁止進入賽場。

從畫面中可以看出,王楚欽當時在接受賽後訪問,隨後這名穿著灰色採訪背心的女記者揹著器材從王楚欽背後走過,並撞向王楚欽。巴黎奧運今天已禁止一名編號1717的瑞典女記者進入賽場,據報導指出,主辦單位已認定就是該名女記者。

The SWEDISH journalist who rammed into Wang Chuqin has been BANNED from the Paris Olympics by the organizing committee. Deserved! pic.twitter.com/TjLfRlNLC9