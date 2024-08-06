快訊／超新星高承睿連丟3局　中華男團總點數1比2遭聽牌

▲中華男團高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

中華桌球男團昨(5)日以直落3擊敗世界第13的埃及隊，今(6)日與第4種子日本隊爭搶4強門票，第1點雙打「師徒檔」莊智淵、高承睿以0比3敗下陣來，第2點男單林昀儒3比2力退勁敵張本智和扳回1點，第3點男單高承睿上陣，以5比11、7比11、5比11落敗，中華隊總點數1比2遭日本聽牌。

中華男團本屆由6屆元老莊智淵、老莊的19歲愛徒高承睿及一哥林昀儒攜手出擊，位列第6種子，16強賽輕鬆過關，8強賽強碰「怪物少年」張本智和帶領的日本隊，雙方曾在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊僅靠林昀儒拿下1點，以1比3落敗。

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▲莊智淵、高承睿。（圖／路透）

第1點雙打由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，兩人昨日首次在奧運賽場搭檔，以3比2逆轉勝出，今日對上日本組合篠塚大登、戶上隼輔，以7比11、5比11連丟2局後，「師徒檔」第3局幾度超前比數，有機會扳回一城，可惜被扳成9比9平手後，連失2分讓出這1局，以0比3丟掉第1點。

▲林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

第2點男單為兩隊的王牌對決，台灣一哥林昀儒出戰勁敵張本智和，林昀儒率先以2比1聽牌，但第4局突然碰上亂流，以3比11被扳成2比2，所幸林昀儒決勝第5點發威，在6比6後連下5分，11比6勝出，總局數3比2搶下第2點。

第3點單打19歲天才小將高承睿面對戶上隼輔，開局3比6落後，隨後也沒能追上比分，被對手以10比5逼出5個局點，以5比11丟掉第1局。

進入第2局，高承睿從落後一路扳成4比4，緊咬住比分，可惜在追成6比7後連續失分，以7比11連掉2局。第3局，高承睿開局1比6落後，他沒有氣餒連追了2分，逐步將比分拉近到5比7，無奈局末又被拉開，最終5比11，連掉3局丟掉這一點。