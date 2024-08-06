快訊／林昀儒3比2力退張本智和　中華男團扳回1點

▲中華男團林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

中華桌球男團昨(5)日以直落3擊敗世界第13的埃及隊，今(6)日與第4種子日本隊爭搶4強門票，第1點雙打由「師徒檔」莊智淵、高承睿以0比3敗下陣來，第2點男單林昀儒強碰張本智和，雙方激戰5局，林昀儒以3比2力退對手，替中華隊搶下1點。

中華男團本屆由6屆元老莊智淵、老莊的19歲愛徒高承睿及一哥林昀儒攜手出擊，位列第6種子，16強賽輕鬆過關，8強賽強碰「怪物少年」張本智和帶領的日本隊，雙方曾在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊僅靠林昀儒拿下1點，以1比3落敗。

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第1點為雙打由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，兩人昨日首次在奧運賽場搭檔，以3比2逆轉勝出，今日對上日本組合篠塚大登、戶上隼輔，以7比11、5比11連丟2局後，「師徒檔」第3局幾度超前比數，有機會扳回一城，可惜被追成9比9平手後，連失2分讓出這1局，總局數0比3丟掉第1點。

▲中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

第2點男單為兩隊的王牌對決，台灣一哥林昀儒出戰張本智和，開局雖1比5落後，不過林昀儒很快展開反擊，追趕到5比6僅1分差，扳成7比7後再拿下超前分。兩人激戰到9比9，林昀儒連下關鍵兩分，以11比9先下一城。

進入第2局，林昀儒陷入1比6的劣勢，他依舊沉穩連追了3分，將比數逼近到4比6，迫使日本喊出暫停。暫停過後，林昀儒再追1分，比數來到5比6，可惜沒能再次複製首局的劇本，被對手以10比7逼出3個局點，林昀儒連續化解了2個局點，仍以9比11讓出此局，雙方總局數戰成1比1。

第3局，林昀儒打出3比1攻勢，這是他今日首度以領先的姿態開局，一度拉開6比3、3分差。林昀儒被追到8比7僅1分差後，拿下關鍵第9分，再以10比7取得3個局點，以11比9收下這一局，總局數2比1聽牌。

第4局，林昀儒開局2比6落後，隨後分差來到3比9、6分，被對手以11比3扳回一局，總局數2比2，要打決勝第5局。

第5局，林昀儒1比4後連續追分，張本智和回球掛網，雙方回到4比4，隨後林昀儒連下2分，以6比4反超，儘管隨後被扳成6比6，林昀儒強攻連下4分，10比6逼出4個賽末點。