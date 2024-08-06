快訊／「師徒檔」莊智淵、高承睿連丟3局　中華隊讓出第1點

▲中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

中華桌球男團昨(5)日以直落3擊敗世界第13的埃及隊，今(6)日與第4種子日本隊爭搶4強門票，第1點雙打由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，以7比11、5比11連丟2局，第3局幾度超前仍遭逆轉，以9比11，總局數0比3讓出第1點。

中華男團本屆由6屆元老莊智淵、老莊的19歲愛徒高承睿及一哥林昀儒攜手出擊，位列第6種子，16強賽輕鬆過關，8強則強碰「怪物少年」張本智和帶領的日本隊，雙方曾在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊僅靠林昀儒拿下1點，以1比3落敗。

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今日第1點雙打由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，兩人昨日首次在奧運賽場搭檔，以3比2逆轉勝出，今日對上日本組合篠塚大登、戶上隼輔，開賽雖落後，但緊咬住比分，追成了7比7，可惜局末連續掉分，7比10被逼出3個局點，以7比11讓出。

進入第2局，莊智淵、高承睿開局1比3落後，隨後逼近到4比5，但拿下第5分後遇上亂流，以5比11連掉2局，總局數0比2遭聽牌。

來到第3局，台灣「師徒檔」順利保住發球分，打成3比3後以4比3超前，高承睿連2次反手擰發力，將比數改寫為6比4，被追成6比5後，中華隊喊出暫停討論戰術。

暫停過後還是被追成6比6，高承睿扛住壓力拿下超前分，但對手緊追不捨，雙方一路打到9比9，無奈被日本率先以10比9逼出局點，最終以9比11遭直落3，讓出第1點。