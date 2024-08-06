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梁家榮當爸喜收王齊麟金飾　否認牽線十元：他那麼帥

▲▼梁家榮與「麟洋配」合照。（圖／截自梁家榮IG）

▲梁家榮與「麟洋配」合照。（圖／截自梁家榮IG）

記者楊舒帆／桃園報導

「麟洋配」王齊麟、李洋剛在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，樂天桃猿梁家榮與他們兩人都認識，尤其多年熟識王齊麟，很替他們開心，兒子出生時還收到他送的金子，金牌選手送的金子別具意義。

王齊麟、李洋在東京奧運奪金後，曾受邀到桃猿主場開球，當時梁家榮才剛與國中同學李洋相認，因為他念了三間國中，都很短暫，跟同學不太熟。不過跟王齊麟就透過友人牽線認識，私下會一起吃飯。

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金牌戰4日晚間10點開打，梁家榮表示，「在花蓮比完賽剛好看金牌戰，很替他們感到驕傲，是非常厲害選手。他們最厲害的一點是，第一次金牌後，後來比賽面臨很多困難，但一步一步重新找回自己的節奏，再次拿到金牌很不容易。」

王齊麟的女友是樂天桃猿啦啦隊女孩十元，有網友討論是否由梁家榮牽線，梁家榮秒回，「不是啦！他們自己認識的，齊麟那麼帥，大家都喜歡他吧！」

其實梁家榮剛認識王齊麟時，還沒開始與李洋搭配，直到2019年有次去台北體育館看他們搭擋初期的比賽，也跟他們拍合照紀念。梁家榮說，「我不是在金牌後才跟他們合照的（笑），因為同齡也很經常約吃飯，就連我生小孩，齊麟還送金子，很謝謝他。」

梁家榮見證他們成長的歷程，同樣身為運動員也很有感觸，「第一次東京奧運是很熱血很有衝勁，這次他們經過上屆奧運歷練，還有中間的挫敗，變得更沈穩。曾跟齊麟一起私下訓練，他很認真也很執著，大家看到他參加很多活動，另一方面他在訓練上真的做了很多努力。」

「麟洋配」將走入歷史，梁家榮說，「這是最好的結局，拿到兩屆奧運金牌，已經創下台灣歷史。期待齊麟跟新搭擋也許可以再打奧運，再拿兩次金牌。」

▲▼台灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋巴黎奧運二連霸。 （圖／中華奧會提供）

▲▼台灣黃金羽球男雙組合選手王齊麟、李洋巴黎奧運二連霸。 （圖／中華奧會提供）

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