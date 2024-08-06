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白襪21連敗平美聯紀錄　教頭痛苦：沒有人願意輸球　

▲班奈坦迪（Andrew Benintendi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲班奈坦迪（Andrew Benintendi）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（6日）芝加哥白襪作客以1比5不敵奧克蘭運動家，苦吞21連敗追平美聯紀錄，球隊僅靠著老將班奈坦迪（Andrew Benintendi）在4上敲安攻下唯一一分，主帥葛里佛（Pedro Grifol）賽後更是直言很痛苦，並表示沒有人願意來到這裡輸球。

1局下，主場運動家就靠著內文（Tyler Nevin）的高飛犧牲打先馳得點取得領先，4上白襪追平後下個半局運動家馬上憑藉著舒曼（Maxwell Schuemann）的適時一擊還以顏色，隨後6、8兩局巴特勒（Lawrence Butler）的全壘打、舒曼的不死三振再為球隊錦上添花，終場綠帽軍團就以5比1在主場收下勝利，賞給白襪21連敗。

白襪目前正經歷自1988年巴爾的摩金鶯隊21連敗以來，最長的連敗，國聯紀錄則是由1961年費城費城人隊所保持，該隊曾遭遇23連敗。

「我們每天都在談論它（連敗），每個人都知道它帶來的感受是什麼」，白襪主帥葛里佛在受訪時說道，「這是連續第21場比賽，這很糟糕，很痛苦，凡是你能想到的......就像我說的，這並不是因為缺乏努力，沒有人願意來到這裡輸球」。

全明星賽結束後，白襪連敗期間有16場是在中場休息後發生的，根據 ESPN統計數據指出，大聯盟中的所有其他球隊在此期間都至少取得了四場勝利。

「你只是想翻開新的一頁，」白襪外野手朱克斯（Corey Julks）說道，「我們期待第二天可以反彈，不要沉陷於失敗，我們只是努力向失敗學習，每天都變得更好，我們只是想作為一個團隊團結起來，找到一種方法來獲得勝利一場勝利」。

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關鍵字： MLB芝加哥白襪奧克蘭運動家

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