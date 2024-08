白襪21連敗平美聯紀錄　教頭痛苦：沒有人願意輸球　

▲班奈坦迪(Andrew Benintendi)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(6日)芝加哥白襪作客以1比5不敵奧克蘭運動家,苦吞21連敗追平美聯紀錄,球隊僅靠著老將班奈坦迪(Andrew Benintendi)在4上敲安攻下唯一一分,主帥葛里佛(Pedro Grifol)賽後更是直言很痛苦,並表示沒有人願意來到這裡輸球。

Attending a White Sox vs A’s game in Oakland to see Loss 21 should get you free beefs and hot dogs for life pic.twitter.com/N18HSbgBku