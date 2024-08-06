平衡木決賽失誤過多　美國體操天后：現場太安靜了

▲美國「體操天后」拜爾斯（Simone Biles）認為「現場太安靜了」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運女子競技體操平衡木昨（5日）進行決賽，未料8位選手中有4位選手發生失誤，賽後美國「體操天后」拜爾斯（Simone Biles）直言，「現場太安靜了。」

拜爾斯的教練蘭迪（Cecile Landi）在賽後表示，「觀眾很棒，除了在平衡木比賽時他們試圖讓大家安靜下來。」一些觀眾試圖讓運動員們可以專心面對比賽，讓其他觀眾也安靜下來，但這並沒有達到預期的效果，拜爾斯就在賽後表示，「這真的很奇怪和尷尬，不是我們喜歡的氛圍，沒有人喜歡這樣。」

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拜爾斯指出，其實選手更喜歡嘈雜的比賽環境，因為這樣更有訓練時的感覺，「老實說，我們在有噪音的環境中表現更好，因為這感覺更像訓練。」

另外，拜爾斯的美國隊友李蘇妮（Sunisa Lee）認為平衡木決賽的壓力已經很大了，若是過於安靜則會感到更緊張，「你可以感受到賽場中的緊張氣氛，觀眾安靜下來以便我們像平常那樣為彼此加油，但我們不喜歡這樣，因為這裡太安靜了。」

拜爾斯更透露，「我們多次要求播放一些音樂或背景噪音，我不太確定那裡發生了什麼，但現在的狀況不是我們想要的。」

除拜爾斯外，隊友李蘇妮、巴西的索亞瑞斯（Julia Soares）、羅馬尼亞的沃伊內亞（Sabrina Maneca-Voinea）都有發生失足落木。最終金牌由義大利選手達馬托（Alice D’Amato）獲得，銀牌則是中國的周雅琴，銅牌同樣來自義大利的埃斯波西托（Manila Esposito）。

▲李蘇妮（Sunisa Lee）發生失誤。（圖／達志影像／美聯社）