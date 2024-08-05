2025台北綜合格鬥公開賽、WOTD資訊公開　盼職業賽事助選手穩定未來

記者蘇晟彥／台北報導

中華民國綜合格鬥協會 5日宣布，將與台北市政府在2025年共同主辦「2025台北綜合格鬥公開賽」及「WOTD職業格鬥爭霸賽」，同時將與沙漠魚科技以投影系統打造全新賽事體驗，讓民眾更以更娛樂面向了解。對此，中華民國綜合格鬥協會理事長王尊侃強調，「希望能透過賽事讓我們綜合格鬥發展更好，唯有職業賽事，這些選手才能有穩定未來。」

▼應曉薇、王尊侃到場宣布將在2025年舉辦「2025台北綜合格鬥公開賽」。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次系列賽事亮點除了全亞洲首次舉辦由亞奧會AMMA亞洲綜合格鬥總會專ㄧ授權之台北公開賽，以及台灣綜合格鬥第一賽事品牌WOTD睽違五年重磅登場外，就是首次引入沙漠魚科技公司的尖端沈浸式投影技術，這項突破性的技術將為觀眾帶來前所未有的觀賽體驗，除了能讓現場觀眾欣賞台灣選手與世界各國好手在場上戰鬥的英姿外，模糊虛擬與現實的界限更將帶來全新的感官饗宴。

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賽事現場將運用全方位的投影系統，為格鬥賽事營造出各種奇幻場景，觀眾們不僅能欣賞到激烈的實體對戰，還能沉浸在猶如身臨其境的視覺、聽覺饗宴中。想像一下，選手們彷彿在熾熱的火山口或是冰天雪地中激戰，這樣的場景將大大提升比賽的戲劇性和觀賞性。

王尊侃表示，今天會舉辦這個記者會，就是希望這些選手在亞運、奧運打完後還能有職業賽事可以繼續打，讓他們有更璀璨的未來可以走，自己也會一輩子都奉獻在綜合格鬥的體育項目上。

▼綜合格鬥好手到場參加記者會，左起尤文凱、吳巧貞、黃育仁、Tyson、青柳克明。

對此，現場也邀請到幾位綜合格鬥好手到場分享自身經驗，包括台日混血的青柳克明，他透露自己主要是參加66量級賽事，必須在比賽前嚴格訓練，一週要訓練超過6天，還要做體重克制，以現在自己72公斤，必須在短短時間內瘦下來，在一、兩週內減下8公斤左右，這樣的目的都是希望自己努力備賽、在賽場上拿下冠軍榮耀；而Tyson則說自己是「最會閃的男人，因為沒人打得到我」，他坦言，綜合格鬥在台灣是綜合格鬥是比較少人知道，大家在平常都有其他的工作，希望能透過這些職業賽事將這個運動推廣出去，自己未來也能在面對國外好手時拿出100%的實力。

而現場唯一的「嬌點」就是平常職業是護士的吳巧貞，她表示自己是「上班救人、下班扁人」，希望能夠在接下來的公開賽中把自己的目標展現出現並努力完成；最後則是來自萬山部落的尤文凱，同時也是賽場上的常勝軍，他表示自己要挑戰的量級都落在77量級，但自己現在體重已經到105公斤，時常必須要在短短1、2個月內將體重急遽下降，雖然辛苦但也感謝大家支持綜合格鬥，現場第一次看到這樣沈浸式的影像覺得很酷。

中華民國綜合格鬥協會與武界體育股份有限公司表示，此次創新嘗試旨在吸引更多觀眾蒞臨現場外，同時也為傳統格鬥運動注入新的活力。這樣的跨界合作不僅能推動體育發展，更能展現台北市在科技創新方面的實力，在全球格鬥席捲浪潮下劃下首場時代鉅作。

「2025台北綜合格鬥公開賽」及「WOTD職業格鬥爭霸賽」賽事將於1月15至18日舉辦。