世界排名在8強排倒數第2！　「麟洋配」金牌純度超高

▲「麟洋配」李洋、王齊麟登上頒獎台。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

「麟洋配」李洋、王齊麟在昨天（4日）擊敗世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，成為史上第1個在奧運羽球男雙項目達成2連霸的搭檔，一路上過關斬將的「麟洋配」世界排名為第12，在8強賽事僅高於第22名的泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）、吉丁努彭（Kittinupong Kedren），可見其衛冕的含金量。

好不容易在死亡之組出線的「麟洋配」，先在8強賽輕取第22名的泰國組合蘇柏、吉丁努彭順利晉級，4強賽再以18比21、21比17、21比10，逆轉擊敗世界第2的丹麥強敵阿斯特魯普（Kim Astrup）、拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

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金牌戰面對世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶，「麟洋配」首盤以21比17順利拿下，第二盤一度以18比17領先，卻被對手逆轉比分，雙方進入決勝盤，雙方在決勝盤都打得精彩，局面相當拉鋸、緊張，最終「麟洋配」以21比19獲勝，順利奪下本屆巴黎奧運羽球男雙金牌，以跨屆12連勝完成史無前例的男雙2連霸。

回顧「麟洋配」在本屆奧運的歷程，小組賽抽到籤王被分到死亡D組，比其他組還要多打1場，組內還有世界第2的丹麥組合、世界第8的日本組合、世界第9的中國組合，每一場都沒把握能順利拿下。但「麟洋配」卻拿下4連勝，以「龍頭之姿」挺進8強，並一路挺進金牌戰，最後順利奪下金牌。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）