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馬琳打一半受傷退賽「跪地爆哭」！　西班牙羽協：爭取給她銅牌

【巴黎奧運】羽球女單馬琳4強賽傷退「淚灑球場」　西班牙羽協主席：爭取給她銅牌

▲奧運羽球女單4強賽，西班牙球后馬琳膝傷退賽，奪牌夢碎。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

巴黎奧運羽球女單4強賽在4日登場，曾拿下2016里約奧運金牌的西班牙前球后馬琳（Carolina Marín），本屆是她傷後復出再戰五環殿堂，一路成功殺進4強，未料她在4強賽打到一半時，竟因膝蓋受傷，中途退賽，奪牌夢碎讓她忍不住淚灑球場。對此，西班牙羽球協會主席表示，馬琳值得一面銅牌，他們會幫她向國際奧會爭取。

被球迷稱作世界羽球「女單F4」的韓國安洗瑩、中國陳雨菲、台灣戴資穎、日本山口茜，本屆奧運接連出局，目前只剩下安洗瑩打進金牌戰，上一屆金牌陳雨菲、銀牌戴資穎、銅牌印度辛度，這次都無緣奪牌。

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年僅22歲的安洗瑩，4日在4強賽中擊敗了印尼好手東宗，率先取得金牌戰門票，而她的對手將由中國何冰嬌和西班牙馬琳之中產生，但馬琳在比賽中途因傷退場，確定將由何冰嬌晉級，同時銅牌也因馬琳無法比賽，確定由東宗獲得。

現年31歲的馬琳曾登頂世界球后，也曾拿過奧運女單金牌，幾年前先後因為左右腳膝蓋傷勢而短暫退隱養傷，無緣參加東京奧運，2022年復出球場，一路征戰各大國際賽事，今年3月在全英公開賽擊敗山口茜、戴資穎、陳雨菲奪冠，4月在歐洲羽球錦標賽更寫下7連霸紀錄，強勢問鼎巴黎奧運。

狀態極佳的馬琳被看好是本屆奪牌熱門，4日的4強賽中，她搶先以21比14拿下第一局，第二局也打到10比8的領先，但她卻因為在回球過程落地時傷到膝蓋，就算做緊急措施也無法繼續比賽，悲痛宣布退出比賽，在球場上崩潰痛哭。

何冰嬌因為馬琳退賽而晉級，但沒想到會是以這樣的方式勝出，讓她也感到非常遺憾，她在馬琳受傷時也立刻上前關心，賽後受訪她坦言自己很難過，承認馬琳打得非常好，她自己則處於被動的位置，沒想過會進到決賽。馬琳還為她加油，要她決賽好好打。

原本的奪牌希望因傷退出，西班牙羽球協會主席阿瑟曼迪（Andoni Azurmendi）表示，這是馬琳和全西班牙運動界「非常艱難的時刻」。阿瑟曼迪說，馬琳只差一步就能闖進生涯第二次的奧運決賽，並爭取她的第二面金牌，但卻因為傷勢因素讓她無緣獎牌。他認為，國際奧會應該發給馬琳一面銅牌，「她應得的」。阿瑟曼迪接受媒體訪問時也說，他們會向國際奧會爭取發銅牌給馬琳。


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