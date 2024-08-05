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麟洋配奧運2連霸！　場外嗨爆宛如「台灣嘉年華」

▲「麟洋配」寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲「麟洋配」寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」，決賽以2：1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合，成功二連霸拿下金牌，台灣與支持台灣隊的球迷在場外歡呼喊口號，現場氣氛超級熱烈，有如「台灣嘉年華」一般。

「Let's go! Taiwan!」、「Let's go! Taiwan!」、「Let's go! Taiwan!」我國羽球黃金男雙組合李洋、王齊麟在巴黎奧運金牌戰對上中國隊；場外加油氣氛熱烈，台灣隊球迷高舉隊旗不斷喊著口號，伴隨一陣陣歡呼，慶祝「麟洋配」再次粉碎中國隊伍，拿下奧運二連霸。

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▲▼「麟洋配」奪冠，場外嗨翻有如台灣嘉年華。（圖／民眾提供）

▲▼「麟洋配」奪冠，場外嗨翻有如台灣嘉年華。（圖／民眾提供）

▲▼「麟洋配」奪冠，場外嗨翻有如台灣嘉年華。（圖／民眾提供）

歡呼聲也引來許多外國人觀看，不少人也被感染了歡欣慶祝的氣氛，台灣球迷直接在街頭嗨起來，彷彿直接在現場開起了一場台灣嘉年華。

排名世界第12的麟洋配，本屆巴黎奧運小組賽就抽中籤王，一路奮戰過關，冠軍賽強碰世界排名第1的中國組合。兩人展現衛冕軍優勢，開賽比初登奧運殿堂的梁王配早進入狀況，率先搶下首局，儘管第2局遭逆轉讓出，但他們第3局扛住壓力，在下半局拉開分差，拿下勝利奪得金牌。

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關鍵字： 麟洋配2024巴黎奧運2連霸2024奧運羽球

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