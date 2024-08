麟洋配奧運2連霸！　場外嗨爆宛如「台灣嘉年華」

▲「麟洋配」寫下歷史,奪下台灣代表團本屆首金,完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。(圖/路透)



記者張靖榕/綜合報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」,決賽以2:1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合,成功二連霸拿下金牌,台灣與支持台灣隊的球迷在場外歡呼喊口號,現場氣氛超級熱烈,有如「台灣嘉年華」一般。

「Let's go! Taiwan!」、「Let's go! Taiwan!」、「Let's go! Taiwan!」我國羽球黃金男雙組合李洋、王齊麟在巴黎奧運金牌戰對上中國隊;場外加油氣氛熱烈,台灣隊球迷高舉隊旗不斷喊著口號,伴隨一陣陣歡呼,慶祝「麟洋配」再次粉碎中國隊伍,拿下奧運二連霸。

▲▼「麟洋配」奪冠,場外嗨翻有如台灣嘉年華。(圖/民眾提供)



歡呼聲也引來許多外國人觀看,不少人也被感染了歡欣慶祝的氣氛,台灣球迷直接在街頭嗨起來,彷彿直接在現場開起了一場台灣嘉年華。

排名世界第12的麟洋配,本屆巴黎奧運小組賽就抽中籤王,一路奮戰過關,冠軍賽強碰世界排名第1的中國組合。兩人展現衛冕軍優勢,開賽比初登奧運殿堂的梁王配早進入狀況,率先搶下首局,儘管第2局遭逆轉讓出,但他們第3局扛住壓力,在下半局拉開分差,拿下勝利奪得金牌。