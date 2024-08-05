中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

▲王昶對決麟洋配「3局都在笑」，萬人大讚帥。（圖／路透，下同）



記者許力方／綜合報導

台灣「黃金男雙」王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙再摘金，寫下台灣羽球史連霸壯舉，不少網友發現，名列世界第一的強敵中國隊「梁王配」中，王昶面對麟洋配的攻勢和連續挑戰失敗，整場都笑笑的，直到戰敗都維持良好表情管理，大讚他是羽球王子長得帥、輸得起，對岸網友則認為王昶是被裁判震驚到苦笑。

麟洋配在本屆奧運金牌戰中，強碰世界第一的中國組合梁偉鏗、王昶，兩人展現衛冕軍優勢，開賽比初登奧運殿堂的梁王配早進入狀況，率先搶下首局，儘管第2局遭逆轉讓出，但第3局下半局他們拉開分差，最終取得連霸。對手整場發球失誤連連，每局都早早用掉挑戰權，經驗與臨場表現明顯不及麟洋配。

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台灣網友全程緊盯金牌賽事，不少人都發現，強敵王昶面對首局吞敗，以及每次挑戰都失敗，在場上仍維持笑容，簡直是「從頭笑到尾」，殺球出界笑、最後輸了也在笑，尤其是挑戰權用完時，提出挑戰被裁判拒絕，轉身的一笑也被評為經典，大讚他「EQ不錯」、「他好帥」、「181羽球王子」、「長得帥輸得起」、「有風度、有運動家精神」、「長得帥又是笑臉，很難不注意他」，PO文在threads吸引超過1.7萬人狂讚。

不過對岸網友則稱，王昶曾說，自己上場常常會笑，笑有微笑、苦笑和嘲笑，這次他面對裁判「不公的待遇」，明明是界內沒有挑戰機會被判了界外，發球也判了3次，他露出的是苦澀的笑，雖然有天生微笑唇，「給我昶子痛苦面具都打出來了」、「我們梁王平常都是心態滿分，永遠都樂呵呵，今天都給整得一個面無表情一個苦笑了」。4日晚間「王昶苦笑」也一度登上了微博熱門關鍵字。