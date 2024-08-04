快訊／麟洋配衛冕金牌！次局18比21　第3局決勝負

▲「麟洋配」李洋、王齊麟 。（圖／路透社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟勇闖巴黎奧運金牌戰，今(4)晚與世界第1中國組合梁偉鏗、王昶爭金，尋求2連霸。麟洋配首局表現沉穩，21比17力壓略顯緊張的中國組合，次局局末遭反超，以18比21讓出，雙方總局數戰成1比1，將在第3局決勝負。

身為巴黎奧運男雙衛冕軍的「麟洋配」，本屆預賽抽中「籤王」，被分到有5組選手的「死亡D組」，組內有多達3組世界前10的好手，不過兩人抱持「既來之，則安之」的心態，在考驗中激發出最佳版本的自己，小組賽4連勝，8強賽直落2橫掃泰國組合，4強賽再逆轉擊敗丹麥第2種子。

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麟洋配在不被看好之下，以6連勝、「跨屆」11連勝之姿，連2屆挺進金牌戰，今晚與世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金。雙方過去5次交手，麟洋配以2勝3敗略居下風，不過前一次對決是由李洋、王齊麟勝出，他們在今年全英公開賽16強以22比20、19比21、21比16勝出，終止了對戰3連敗。

雙方今日對決，中國組合率先拿下第1分，麟洋配靠著對手幾次失誤，以及王齊麟反手攻擊得分，很快以4比1反超。麟洋配比對手早進入狀況，梁偉鏗、王昶雖是世界第1，但他們首次登上奧運，看起來略顯緊張，李洋、王齊麟則表現沉穩，對球路的預判準確，一路保持領先，以11比8進入技術暫停。

進入下半局，中國組合追成13平，麟洋配很快以14比13超前，李洋殺球得分，再拉開15比13，隨後中國組合出現失誤，麟洋配持續擴大分差到17比14，加上對手局末發球又出問題，麟洋配以20比16取得4個局點，以21比17率先拿下首局。

來到第2局，麟洋配延續開賽的好手感，打出4比1攻勢，不過中國組合展開反擊，將比數扳成6比6，雙方形成拉鋸，隨後王齊麟突破對手防線，對角攻勢得分，麟洋配8比7超前。麟洋配總能在對手得分後給予回應，以11比9進入技術暫停。

次局後段，麟洋配持續掌控局面，王齊麟成功壓制對手，拉開13比10、3分領先，已退無可退的中國組合開始追分，麟洋配被逼近到14比13，李洋在重心失穩的情況下殺球出界，比數回到15平。在對手緊追之下，雙方一路打到18平，麟洋配局末以18比19遭反超，對手反以20比18取得兩個局點，麟洋配18比21讓出次局。