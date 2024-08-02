樊振東幫小林復仇！直落四橫掃眼鏡弟連2屆奧運爭金

▲樊振東。（圖／新華社）

記者王真魚／綜合報導

中國桌球名將樊振東與17歲的法國「眼鏡弟」勒布朗（Felix Lebrun）今日在4強交手，樊振東僅花半小時就以直落四擊敗勒布倫，連2屆奧運挺進金牌戰，替好友林昀儒成功報仇。

樊振東與勒布朗過去4次對戰佔上風，取得3勝1敗。面對擁有地主優勢的勒布朗，他頂住壓力，首局雖一度被追到8比8，但隨後連拿3分，以11比8搶下。

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次局，樊振東5比6落後時反攻，連續攻下6分，以11比6再下一城。第3局，勒布朗以4比1取得優勢，樊振東樊振東憑借出色的反拉技術，連得5分逆轉，以11比7拿下；第4局乘勝追擊，最終以11比5完成直落四橫掃。

林昀儒昨日與眼鏡弟激戰至決勝局，最終以3比4敗北，男單8強止步。如今樊振東直落四橫掃，算是為好友雪恥。

林昀儒、樊振東曾在上屆東京奧運四強交手，兩人激戰到7局，最終樊振東是以3比4勝出。當時的1分差震撼中國桌球，樊振東賽後對當時年僅19歲的林昀儒給予高度肯定，直言是艱難地贏下這一役。

兩人私下也有好交情，今年3月還一起飛新加玻看泰勒絲演唱會，有趣互動逗得球迷哈哈大笑。

▲17歲法國新星「眼鏡弟」F.勒布朗(Felix Lebrun)。（圖／路透）